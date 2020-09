Acontece Dia do Administrador: confira três lições que a pandemia pode ensinar para pequenos e médios empreendedores

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Muitas empresas de pequeno e médio porte foram obrigadas a encerrar suas atividades durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. O governo disponibilizou no último mês mais R$ 12 bilhões para o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), além dos R$ 15,9 bilhões que já haviam sido direcionados para essa linha de crédito. Para essas empresas que vão receber o apoio do programa, não basta o incentivo financeiro, é o momento de repensar as práticas do negócio e inovar nos processos.

Para comemorar o Dia do Administrador, nesta quarta-feira (09), e tendo em vista o cenário desfavorável para aqueles que ainda empreendem no Brasil, o coordenador do curso de Administração da Anhanguera de Porto Alegre, Isaac Steil Nogueira, elencou as três principais lições que a pandemia pode ensinar aos pequenos e médio empreendedores e seus negócios. Esses pontos resumem algumas orientações e dicas, como sendo uma alternativa prática para quem quer ver sua empresa saindo mais forte depois dessa crise sem precedentes:

Fazer do limão uma limonada – Muitas mudanças impactaram diretamente os negócios: a distância deixou de ser um problema, o Brasil viu as empresas de todos os setores adaptarem o modus operandi de produção e venda, e, por mais incrível que possa parecer, os frutos só foram positivos. O e-commerce passou a ser obrigatório para o cliente e, em paralelo, a inovação passou a fazer dos processos de uma empresa. Além disso, as relações de trabalho precisaram ser repensadas e os recursos otimizados. Mesmo em meio a tantas mudanças e adaptações que se fizeram necessárias, o administrador não deve enxergar esse novo cenário como um problema – mesmo que pareça desafiador, o momento precisa ser encarado como um mundo de oportunidades se abrindo.

Muita gente talentosa desempregada – É hora de investir em conhecimento e não em infraestrutura. Pessoas são o bem mais precioso de qualquer organização e agora é a melhor hora para contratar grandes talentos que estão dispostos a negociar, seguindo a regra clássica da oferta e demanda. Nenhuma máquina tem a melhor ferramenta para superar uma crise: criatividade. E convenhamos que o brasileiro tem muitas vantagens, quando a expertise que procuramos é a capacidade de inovar e enxergar uma saída.

– É hora de investir em conhecimento e não em infraestrutura. Pessoas são o bem mais precioso de qualquer organização e agora é a melhor hora para contratar grandes talentos que estão dispostos a negociar, seguindo a regra clássica da oferta e demanda. Nenhuma máquina tem a melhor ferramenta para superar uma crise: criatividade. E convenhamos que o brasileiro tem muitas vantagens, quando a expertise que procuramos é a capacidade de inovar e enxergar uma saída. Atração de novos clientes – É triste, mas é a realidade. Com a concorrência mais baixa devido aos inúmeros fechamentos e falências de empresas, este é um ótimo momento para a prospecção de novos clientes, além de, claro, manter os que já são fiéis. É o momento para dar atenção aos detalhes, oferecer uma experiência de compra impecável do começo ao fim e tratar de perto essas pessoas que vão conhecer seu negócio. O atendimento de excelência pode sim ser a principal solução para salvar uma empresa depois dessa crise.

