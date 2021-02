Notícias Dia do Combate ao Câncer Infantil traz conscientização sobre a doença

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Nesta segunda-feira (15), é rememorado o Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil. Todos os anos mais de 400 mil pacientes com menos de vinte anos são diagnosticados com câncer no mundo. Ao se diagnosticar precocemente e seguindo os protocolos de tratamento, 80% dos tumores infantes têm chance de cura. Em Porto Alegre, o Instituto do Câncer Infantil é referência no tratamento e acompanhamento dos pacientes. Os pequenos diagnosticados com câncer contam com apoio multidisciplinar.

Um desses pequenos é o Gustavo, que teve o diagnóstico da doença com um ano de idade. “Nós temos todo o tratamento que o Gustavo necessita; psicologia, fisioterapia, psicopedagogia, nutricionista, odontologia e fonoaudiologia”, conta Luana Silveira da Rocha, mãe do Gustavo.

No Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte de crianças e adolescentes. No Rio Grande do Sul, a estimativa é que 500 novos casos sejam diagnosticados por ano.

“O mais comum é a leucemia, e a idade mais frequente é três a cinco anos de idade. Existem tumores ósseos, por exemplo, que a idade mais frequente é 15 anos de idade, então dependendo do tipo de câncer, tem uma predisposição por idade diferente”, detalha o médico oncologista Lauro Gregianin, que trabalha no Instituto do Câncer Infantil.

No estado gaúcho, existe uma rede do Sistema Único de Saúde (SUS) que garante que pacientes de oncologia pediátrica sejam encaminhados para centros que prestam o atendimento adequado. O Instituto do Câncer Infantil é parceiro e auxilia centenas de crianças como o Gustavo.

“O Instituto é muito importante para nós, em um momento tão difícil que nós temos que nós enfrentamos”, conta Luana. E o Gustavo faz questão de complementar o que diz sua mãe com: “Eu amo o Instituto do Câncer”.

