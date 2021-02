Geral Terça-feira poderá ter chuva e rajadas de vento na Capital gaúcha

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Chuva e rajadas de vento poderão afetar a rotina da população. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para possibilidade de pancadas de chuva, rajadas de vento, trovoadas e queda de granizo, nesta terça-feira (16), com início às 8h e término previsto para as 20h.

O volume de chuva estimado é entre 20mm e 30mm, podendo chegar a 50mm, e as rajadas de vento poderão ter a velocidade entre 40 e 60km/h. O alerta é preventivo e feito com base nas informações emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a faixa Leste da região Sul do país, afetando cidades gaúchas, catarinenses e paranaenses.

O evento climático poderá interferir na mobilidade e rotina da população de Porto Alegre.

A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada pelos órgãos municipais, estão em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para o atendimento à população.

No caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193).

