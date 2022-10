Porto Alegre Dia do Servidor Público terá ponto facultativo em 14 de novembro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

O ponto facultativo vale para os servidores da administração municipal centralizada e descentralizada Foto: Alex Rocha/PMPA O ponto facultativo vale para os servidores da administração municipal centralizada e descentralizada. (Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O funcionalismo de Porto Alegre terá, neste ano, o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, 28 de outubro, alterado para 14 de novembro, junto ao feriado da Proclamação da República, no dia 15. A alteração no Decreto 10.149, de 9 de dezembro de 1991, que declara as datas de ponto facultativo na Capital, foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) na segunda-feira (24). As atividades essenciais seguirão em funcionamento, não sendo a elas aplicadas as disposições do decreto.

O ponto facultativo vale para os servidores da administração municipal centralizada e descentralizada, que devem retornar às atividades na quarta-feira, 16. O funcionamento dos órgãos municipais segue normalmente nesta sexta-feira, 28 de outubro.

Transferência

A transferência deste ponto facultativo ocorre periodicamente e, também, nos demais poderes e esferas governamentais. O Rio Grande do Sul, entre outros estados, adiou o feriado para 14 de novembro. O Judiciário decidiu deslocar para dia 31 de outubro o ponto facultativo para ampliar até quarta-feira, 2, o período de folga dos servidores, uma vez que 1° de novembro, Dia de Todos os Santos, é considerado feriado na Justiça Federal.

Acesse a íntegra do Decreto 21.703.

