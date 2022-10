Política TRT-4 vence prêmio nacional de inovação no Judiciário

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Representantes do TRT-4 na Expojud: Igor Bochi, Janina Fagundes, Rejane Donis (à frente), Adolfo Pereira, Frederico Cardoso, André Farias, Rodrigo Trindade, Natacha de Oliveira e Pablo Barros Foto: Expojud/Divulgação Representantes do TRT-4 na Expojud: Igor Bochi, Janina Fagundes, Rejane Donis (à frente), Adolfo Pereira, Frederico Cardoso, André Farias, Rodrigo Trindade, Natacha de Oliveira e Pablo Barros. (Foto: Expojud/Divulgação) Foto: Expojud/Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) é um dos vencedores da terceira edição do Prêmio Inovação Judiciário Exponencial (Expojud). A premiação foi entregue na noite de terça-feira (25), em Brasília. O TRT-4 ficou em primeiro lugar na categoria “Inovação Tecnológica” com o projeto Automatiza TRT, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (Setic) em parceria com a Secretaria-Geral Judiciária do TRT-4.

O objetivo do prêmio é reconhecer e incentivar projetos do Judiciário em prol da sociedade. A ex-diretora geral do TRT-4, Natacha Moraes de Oliveira, atualmente cedida para atuar como secretária de Tecnologia da Informação no Supremo Tribunal Federal (STF), foi selecionada como uma das três finalistas na categoria “Executivo de Inovação – Justiça do Trabalho”

Automatiza TRT

O projeto Automatiza TRT consiste em uma plataforma de robôs que desempenham diversas tarefas auxiliares nas áreas judiciária e administrativa do tribunal. Atualmente existem 20 robôs, que já automatizaram tarefas que equivalem, em média, ao trabalho mensal de 25 servidores e que economizaram mais de 20 milhões de cliques dos usuários.

Os robôs promovem a automação de atividades repetitivas identificadas pelos próprios usuários e com a sua participação ativa, o que torna a implantação nas diversas áreas muito mais fácil e célere. Entre eles, destacam-se o Gael, que certifica, intima e registra no PJe os valores pagos por meio de alvarás eletrônicos; o Paco, que facilita a publicação de acórdãos; e o Preá, que realiza a autuação de precatórios e requisições de pequeno valor no PJe de segundo grau.

André Soares Farias, diretor da Setic, avalia a premiação como um indicativo de que o trabalho está sendo conduzido na direção correta. “O Prêmio Judiciário Exponencial em Inovação Tecnológica é um importante reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria pela Setic e diversas áreas do Tribunal. O projeto Automatiza TRT é uma plataforma de robôs para automação de processos, visando eficiência, celeridade e padronização, possibilitando que mais pessoas se dediquem a outras atividades, que exigem análise crítica. O feedback que recebemos das pessoas, inclusive de outros TRTs que já usam nossos robôs, é muito gratificante. O Automatiza TRT é um projeto centrado na jornada do usuário e o prêmio recebido é um reconhecimento de que estamos no caminho certo”, conclui.

O TRT-4 foi representado na premiação pelo juiz auxiliar da Vice-Presidência, Rodrigo Trindade de Souza, e pelos servidores Adolfo Marques Pereira (secretário-geral da Presidência), Rejane Carvalho Donis (diretora-geral do TRT-4), André Soares Farias (diretor da Setic), Igor Bochi (representando o diretor da Secretaria de Estratégia Judiciária, Geraldo Cruz Teixeira), Janina Alves Fagundes (assessora-chefe de Otimização de Processos), Pablo Paulo Lopes Barros (coordenador de Implantação de Sistemas) e Frederico Oliveira Cardoso (lotado na Divisão de Sistemas de Processo Eletrônico).

A premiação

A Expojud é atualmente a maior feira de exposição das boas práticas do Judiciário brasileiro. A premiação é promovida pelo Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o Ecossistema de Justiça. Ela destaca casos de sucesso e profissionais com perfil empreendedor em suas instituições e divide-se em sete categorias: inovação tecnológica, inovação na gestão, laboratórios de inovação, inovação social, liderança exponencial, executivo de tecnologia e executivo de inovação. A categoria “inovação tecnológica” busca reconhecer iniciativas voltadas para o fornecimento de informações e melhoria de serviços para a sociedade ou internos à instituição.

