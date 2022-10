Política Bolsonaro faz campanha no Rio de Janeiro acompanhado pelo governador reeleito

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Candidato se disse favorável a pautas conservadoras e destacou a redução da inflação nos últimos meses, puxada pela queda nos preços dos combustíveis. (Foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, fez nesta quinta-feira (27) campanha no Rio de Janeiro. A três dias do segundo turno da disputa presidencial, o candidato participou de carreata na Baixada Fluminense e, depois, fez comício na Zona Oeste da capital.

Em um carro de som, Bolsonaro saiu pela manhã de Belford Roxo com destino a São João de Meriti, onde realizou comício no centro da cidade. Ele estava acompanhado de Cláudio Castro (PL), governador reeleito do Rio, deputados, lideranças políticas locais e religiosos. Durante discurso, o candidato do PL afirmou que a votação do próximo domingo (30) é “uma das eleições mais importantes” do país. E fez ataques a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário na disputa.

“Mais do que eleger um presidente identificado com vocês, é o que nós queremos para o nosso Brasil. É a volta do passado, da corrupção? Ou é a permanência neste rumo da paz, do trabalho e da ordem e do progresso?”, perguntou Bolsonaro a apoiadores.

Mais um voto

Bolsonaro também destacou a redução da inflação nos últimos meses, puxada pela queda nos preços dos combustíveis. E disse ser um defensor de pautas conservadoras. Atrás de Lula nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro pediu aos apoiadores que convençam pessoas que votaram no petista a mudar de posição.

“A vocês que votaram no primeiro turno, vamos repetir e, mais ainda, dá para trazer mais gente para o nosso lado. Vamos garantir a reeleição do capitão do povo”, disse o candidato do PL. “Cada um de vocês arranje pelo menos mais um voto para nós”, acrescentou.

Palmeirense, o presidente disse aos presentes que no próximo sábado (29) “todos” serão Flamengo. O rubro-negro carioca enfrentará o Athletico, do Paraná, na final da Libertadores 2022, no Equador. Esta quinta-feira é o último dia para a realização de comícios pelos candidatos nestas eleições, conforme a legislação eleitoral.

