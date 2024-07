Rio Grande do Sul Dia dos Avós e Dia do Amigo: datas que podem favorecer o aquecimento das vendas no comércio gaúcho

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











São datas comemorativas que, há algum tempo, estão movimentando o comércio em um período do ano até então marcado por diminuição do consumo Foto: Reprodução São datas comemorativas que, há algum tempo, estão movimentando o comércio em um período do ano até então marcado por diminuição do consumo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Celebrados em 20 e 26 de julho, respectivamente, o Dia do Amigo e o Dia dos Avós representam uma boa oportunidade para os lojistas gaúchos aquecerem suas vendas neste sétimo mês do ano. São datas comemorativas que, há algum tempo, estão movimentando o comércio em um período do ano até então marcado por diminuição do consumo.

O Dia dos Avós, por exemplo, a cada ano que passa leva mais consumidores a buscarem nas lojas a lembrança com a qual irão presentear os vovôs e a vovós. Em um país como o Brasil, onde a expectativa de vida da população vem crescendo bastante, o mercado voltado para esse público mostra um potencial de expansão significativo.

“Temos observado uma representatividade interessante do Dia dos Avós no calendário do comércio no RS e no Brasil. Isso leva os lojistas a pensar em promoções especiais e campanhas específicas para marcar a data. E os números mostram que as vendas no Dia dos Avós vem aumentando progressivamente ano após ano, em uma média de até 5% anual”, assinala o presidente da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), Vitor Augusto Koch.

O dirigente ressalta, ainda, que com preparo adequado, boas iniciativas de marketing e atendimento personalizado ao cliente, os lojistas têm nessa data mais uma boa oportunidade de impulsionar suas vendas.

“Outro detalhe importante nesse processo de valorização dos avós é o forte apelo emocional que a celebração traz consigo, mostrando a importância deles no núcleo familiar. Quando o lojista compreende o potencial desse novo e crescente mercado, ganha condições de criar técnicas que sensibilizem o público e gerem resultados de vendas positivos”, avalia Vitor Augusto Koch.

Na opinião do presidente da FCDL-RS o comércio gaúcho está plenamente preparado e com inúmeras opções de presentes para celebrar o Dia dos Avós. Importante lembrar que não é só com artigos de vestuário que se comemora essa data. Produtos que mexem com a vaidade da avó e do avô, como flores, perfumes, acessórios para o corpo e, eletrônicos, também são excelentes opções.

“Além disso, o consumidor que valoriza as lojas da cidade onde reside está ajudando a gerar e manter empregos e fortalecer a economia municipal. Procurar o presente dos vovôs e vovós nos estabelecimentos comerciais locais também possibilita auxiliar os lojistas gaúchos a amenizarem os efeitos prejudiciais causados pelas inundações de maio”, pondera Vitor Augusto Koch.

Para incrementar as vendas na data, a FCDL-RS sugere que os lojistas lembrem aos seus clientes, via contato direto e em suas redes sociais, sobre o Dia dos Avós e a importância de presenteá-los. Outro aspecto é apostar em produtos que causem emoção e expressem sentimentos, além de ofertar uma variedade de artigos que proporcionem mais opções de escolha ao consumidor.

Dia do Amigo

Já o Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho, surge como um momento ideal para os lojistas estreitarem relações com os consumidores e mostrar que todos têm um amigo especial para homenagear.

“Uma campanha especial para o Dia do Amigo pode ser recheada de ofertas e ações promocionais para comemorar as boas amizades, o que possibilita aquecer as vendas. A amizade é um dos bens mais valiosos de nossa existência e por isso muita gente tem o hábito de prestar homenagens e presentear as pessoas queridas em forma de reconhecimento e agradecimento”, lembra o presidente da FCDL-RS.

Vitor Augusto Koch destaca, ainda, algumas dicas para vender mais no Dia do Amigo. Entre elas, apresentar diferenciais para os clientes, como kits de presentes destinados aos vários tipos de amigos; oferecer vale-presentes com valor estipulado, o que tanto funciona como uma grande vitrine para conquistar novos clientes, como faz a alegria do felizardo que ganhou o vale.

Ações promocionais para despertar a vontade do consumidor em encontrar o presente para o Dia do Amigo também podem ser importantes. Tipo “compre um e ganhe o do amigo”, “indique um amigo para ganhar“ ou “compre um e ganhe desconto para levar para o amigo” são alguns bons exemplos que podem ser aplicados pelos lojistas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/dia-dos-avos-e-dia-do-amigo-datas-que-podem-favorecer-o-aquecimento-das-vendas-no-comercio-gaucho/

Dia dos Avós e Dia do Amigo: datas que podem favorecer o aquecimento das vendas no comércio gaúcho

2024-07-17