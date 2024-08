Brasil Dia dos Pais: conheça sete negócios para serem administrados por pais e filhos

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

A soma de gerações permite a troca de experiências e uma visão mais alinhada do negócio. (Foto: Freepik)

No Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e são responsáveis por 65% do Produto Interno Bruto (PIB) gerado no País. A soma de gerações permite a troca de experiências e uma visão mais alinhada do negócio, já que os jovens estão mais antenados com a atualidade e os mais “vividos” contam com a avidez e os aprendizados adquiridos ao longo dos anos.

Um dos modelos de negócios que tem chamado a atenção quando se escolhe um investimento em família, é o franchising, que permite o contato com marcas já consolidadas no mercado. Para Lucien Newton, especialista em franquias e vice-presidente da vertical de consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, a parceria no negócio permite uma divisão mais equilibrada de responsabilidades e tarefas, aproveitando as habilidades e conhecimentos de cada um dos envolvidos.

“Essa sinergia pode levar a uma maior resiliência e adaptação do negócio frente aos desafios. O empreendedorismo entre pai e filho, também pode fortalecer o relacionamento pessoal, proporcionando uma oportunidade de crescimento conjunto e realização de objetivos comuns”, explica.

Neste domingo (11) é celebrado o Dia dos Pais. A história da comemoração começou em 1862, nos Estados Unidos, quando Sonora Luise Smart, filha de um agricultor que lutou na Guerra Civil, homenageou o pai, William Jackson, que criou os filhos sozinhos após a morte da esposa.

Conheça sete negócios para serem administrados por pais e filhos:

Ecoville

Fundada em 2007, a Ecoville é a maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil. Com mais de 300 operações pelo país e um portfólio com mais de 800 SKu’s que inclui ainda acessórios e equipamentos para limpeza residencial e profissional de alta qualidade.

Investimento total inicial: a partir de R$ 109 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Anjos Colchões

A rede atua com a produção de colchões e estofados, fundada em 1990 no Paraná, é reconhecida e premiada pelos selos de Excelência em Franchising e Franquia Internacional da ABF – Associação Brasileira de Franchising. Conta com mais de 300 lojas comercializadas.

Investimento total inicial: a partir de R$ 450 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 8 a 18 meses

DoctorFit

Criada em 2012, a DoctorFit é uma franquia de estúdios de treinamento personalizado, com uma metodologia inovadora, que une o melhor da medicina e da prática esportiva para oferecer uma experiência única de treinamento. Eles atendem desde gestantes até idosos com comprometimentos severos, crianças e atletas de alto rendimento.

Investimento total inicial: a partir de R$ 90 mil

Faturamento médio mensal: R$30 a R$40 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Fast Tennis

A Fast Tennis é uma rede de academias de tênis que traz uma proposta inovadora e se dedica a transformar a prática do esporte em uma experiência única e divertida. Com foco na experiência do cliente e uma abordagem personalizada para todas as idades, a empresa oferece aulas dinâmicas e flexíveis, promovendo saúde, diversão, inclusão e um estilo de vida saudável.

Investimento total inicial: a partir de R$250 mil

Faturamento médio mensal: entre R$60 e R$70 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento de microfranquia e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores supervisionados da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional.

Investimento total inicial: a partir de R$40 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno: de 6 meses a 12 meses

Padrão Enfermagem

A rede atua no agenciamento de profissionais da área da saúde, como enfermeiros e cuidadores, para serviços primordiais como acompanhamento domiciliar e hospitalar, cuidador de idosos e infantil, serviços de enfermagem, entre outros.

Investimento total inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Vaapty

A Vaapty é a líder em franchising no segmento de intermediação de venda de veículos no Brasil. Fundada em 2020 por Ycaro Martins, um veterano no setor automotivo, a empresa tem revolucionado a negociação de carros ao torná-la mais segura e descomplicada. Esse modelo de franquia é uma oportunidade para que pais e filhos possam administrar em conjunto.

Investimento total inicial: a partir de R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: R$ 180 mil

Prazo de retorno: 9 a 12 meses

