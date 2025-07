Rio Grande do Sul Dia dos Pais deve movimentar R$ 765 milhões no comércio gaúcho

A data deve manter características de consumo vistas há alguns anos, com artigos como roupas, calçados e acessórios liderando o ranking de presentes

Os lojistas do Rio Grande do Sul já estão vivendo a expectativa de incrementarem suas vendas com a aproximação do Dia dos Pais, quarta data comemorativa mais importante em movimentação financeira do calendário do comércio brasileiro.

A FCCS-RS (Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul) – projeta para o Estado neste 2025 um crescimento de 3,5% em relação a 2024, já descontada a inflação. Isso deve representar uma movimentação em vendas de aproximadamente R$ 765 milhões.

“Mesmo com a população enfrentando obstáculos como inflação elevada e taxa de juros alta, os indicadores de empregabilidade apresentam sinais de crescimento, o que amplia a massa salarial e insere mais consumidores no mercado. Dessa forma, acreditamos que o comércio gaúcho pode alimentar uma expectativa de resultados positivos de vendas neste Dia dos Pais”, afirma o presidente da FCCS-RS, Vitor Augusto Koch.

Celebrada no próximo dia 10 de agosto, a data deve manter características de consumo vistas há alguns anos, com artigos como roupas, calçados e acessórios liderando o ranking de presentes mais procurados. Esses itens, inclusive, já estão inseridos nas liquidações de inverno promovidas por muitas lojas no estado, o que amplia o interesse neles.

A seguir, aparecem na preferência dos consumidores produtos como perfumaria e cosméticos, utilidades domésticas e eletroeletrônicos. O ticket médio para a aquisição das lembranças dos papais deve ficar na cada dos R$ 270, valor expressivo para o atual cenário econômico do comércio gaúcho.

“A exemplo de outras datas comemorativas importantes do calendário comercial, o Dia dos Pais deve ser tratado pelos lojistas com a máxima atenção, especialmente no que se refere ao atendimento qualificado e personalizado, fator fundamental para conquistar e fidelizar clientes. Além disso, um variado mix de produtos, promoções e condições de pagamento facilitadas são outros pontos que colaboram para incrementar vendas”, destaca Vitor Augusto Koch.

O presidente da FCCS-RS lembra, ainda, que mantendo a tradição de praticamente todas as datas comemorativas do país, o maior movimento de consumidores nas lojas buscando o presente para o Dia dos Pais deve ocorrer na semana que antecede o 10 de agosto.

