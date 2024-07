Geral Dia Internacional da Amizade: 30% dos brasileiros já emprestaram o nome ou cartão de crédito para outra pessoa

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Os dados ainda mostram que esse é o terceiro principal motivo de endividamento dos consumidores. (Foto: Reprodução)

Neste sábado (20) é comemorado o Dia Internacional da Amizade, data para exaltar os amigos e agradecer a importância deles nos momentos bons e ruins de nossas vidas. No entanto, apesar das verdadeiras amizades estarem presentes em todos esses instantes, emprestar ou pedir dinheiro para amigos pode ser arriscado. De acordo com uma pesquisa da Serasa, 30% dos brasileiros já emprestaram o nome ou o cartão para outra pessoa. Os dados ainda mostram que esse é o terceiro principal motivo de endividamento dos consumidores (25%), atrás apenas de redução de renda (27%) e desemprego (33%).

“Normalmente, quem pede para fazer uma compra no nome de outra pessoa já teve alguma dificuldade financeira, podendo estar negativado ou com o Score baixo e, por isso, precisa de um CPF que tenha mais chances de conseguir crédito”, comenta Thiago Ramos, gerente da Serasa. “Mesmo sendo seu amigo, a possibilidade do não pagamento é real. Por conta disso, os riscos devem ser muito bem avaliados e pode haver consequências não só financeiras, jurídicas”.

Abaixo, o especialista da Serasa lista três motivos para não emprestar o seu CPF, mantendo a amizade e as finanças em dia.

– Emprestar o nome é considerado fraude: Não é só uma questão de potencial prejuízo financeiro, emprestar o nome pode ser considerado uma fraude, dependendo da forma como acontece. Se alguém fizer compras com o cartão de crédito de outra pessoa ou apresentar documentos de terceiros, por exemplo, isso pode ser considerado crime de falsidade ideológica.

– As consequências financeiras podem recair sobre a pessoa que emprestou o nome: Se a pessoa que pediu para usar o nome e CPF de alguém não pagar pelo parcelamento ou empréstimo, valerá o que está escrito. Quem emprestou o documento terá que pagar a conta com juros e multa, se não quiser ficar com o nome negativado. Uma dívida não honrada pode levar a várias consequências, como aplicação de juros e multa sobre o valor inicial, negativação do nome, redução dos pontos do Serasa Score, tornando mais difícil conseguir crédito, e possibilidade de cobrança pelo credor.

– A relação pessoal pode ser prejudicada: A expressão “amigos, amigos, negócios à parte” resume bem a melhor postura a ser adotada nestes casos, podendo ser aplicada para familiares também. Dificilmente, a elação continuará a mesma após um amigo não pagar a conta em dia.

Por fim, Thiago reforça a importância de aprender a dizer não, mesmo aos amigos mais próximos: “Negar um pedido de empréstimo do CPF é também uma forma de preservar uma boa relação. Esteja consciente de que a responsabilidade sobre a reputação do seu nome é sempre sua”, afirma. “Vale lembrar que é possível auxiliar de outras formas, oferecendo ajuda para organizar as contas, incentivando a busca por uma renda extra ou sendo cliente de seus serviços, se este for o caso”.

