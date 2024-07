Geral “Não podemos assistir a fuga de empresas, mão de obra e talentos para outros Estados”, disse o novo presidente da Fiergs

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

A Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs) estão sob nova direção. (Foto: Dudu Leal)

A Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs) estão sob nova direção. Claudio Bier assumiu oficialmente, na noite de quinta-feira (18), em cerimônia na sede da Fiergs que reuniu cerca de 1 mil pessoas, a presidência das entidades para a gestão 2024/2027. Ele sucede Gilberto Porcello Petry. “Estamos hoje reunidos não apenas para celebrar esta posse, mas para reafirmar um compromisso com o futuro e com a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nosso Estado se recupera da maior enchente de sua história. Este evento nos deixou grandes desafios, mas também nos ofereceu a oportunidade de mostrar nossa resiliência. Não podemos normalizar estiagens e enchentes. O tema mudanças climáticas precisa ser discutido, pensando bem mais além do que na próxima eleição”, disse o novo presidente.

Participaram da solenidade os ministros da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva); do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e da Agricultura, foi r, Carlos Fávaro, o governador do Estado, Eduardo Leite, e o prefeito Sebastião Melo, entre outras autoridades. O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, foi representado pelo diretor Edson Campagnolo.

Claudio Bier pediu maior agilidade dos governos no auxílio ao Rio Grande do Sul atingido pelas enchentes. “Precisamos de apoio rápido e eficaz. Não é favor. É Justiça. Não estamos pedindo esmola e nem privilégios. Queremos o que é nosso, em uma visão integrada de país e de mundo. Não podemos assistir a fuga de empresas, mão de obra e talentos para outros Estados. Este é o momento em que nossos governos, que nos representam e que por nós, cidadãos e empresas, são eleitos e financiados, devem priorizar agilidade e resultados”, enfatizou. “Inspirado pelo momento, me permito unir palavras que, juntas, ganham força e novas dimensões: Reconstrução com Propósito”. Até 2027, Claudio Bier também passa a administrar o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e o Instituto Euvaldo Lodi do Rio Grande do Sul (IEL-RS).

Presidente que antecedeu Bier, Gilberto Porcello Petry fez um balanço dos seus sete anos de gestão (dois mandatos consecutivos mais um ano de prorrogação por conta da pandemia da Covid-19). “Foram sete anos sem tréguas. Já tinha experimentado o desafio da multiplicação do tempo ao longo dos anos que presido o Sinmetal. Mas a demanda do Sistema FIERGS é descomunal”, disse ele, enfatizando a importância a união do setor industrial nesse momento de reconstrução do Estado.

