Acontece Dia Mundial de Combate ao Câncer: cinco horas de exercícios moderados por semana reduzem o risco da doença

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dados do periódico científico Cadernos de Saúde Pública indicam que 72,5% das pessoas diagnosticadas com tumores no Brasil relataram não praticar atividades físicas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após dois anos de pandemia, foi possível perceber um aumento da taxa de sedentarismo, que pode impactar em diversos problemas de saúde, como dores pelo corpo, e até mesmo contribuir no aparecimento do câncer. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 47% dos brasileiros adultos não chegam a praticar os níveis de atividade física recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), enquanto o periódico científico Cadernos de Saúde Pública indica que 72,5% das pessoas diagnosticadas com câncer no Brasil relataram possuir uma vida sedentária – e tal afirmação se mostrou mais evidente no recorte por gênero e idade, sendo mais comum entre as mulheres de 40 e 59 anos e em homens após os 60.

Para Carlos Gil Ferreira, diretor médico do Grupo Oncoclínicas e presidente do Instituto Oncoclínicas, é possível que observemos um cenário de constante aumento do número de doenças oncológicas, agravado ainda a curto prazo em consequência dos efeitos da pandemia nos hábitos de vida da população.

“Análises prévias já apontam que o isolamento social provocou uma piora na qualidade de vida dos brasileiros, sobretudo nos meses das fases mais agudas de restrições. Entre os relatos, o consumo mais frequente de bebida alcoólica e de alimentos processados e ultraprocessados, somados à dificuldade em realizar atividades físicas, provocaram mudanças na saúde dos brasileiros e teremos que lidar com os desafios para reverter os prejuízos causados”, aponta o especialista.

Em linha com essa percepção, a partir de 8 de abril, data que marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, o Grupo Oncoclínicas lança sua campanha de conscientização para alertar sobre a importância dos exercícios físicos na prevenção do câncer e na qualidade de vida da população geral e do paciente oncológico. Ao longo de todo mês serão realizadas ações de ativação, engajamento e fomento à disseminação de informações com respaldo de especialistas disponibilizadas nas páginas oficiais da Oncoclínicas nas mídias sociais e por meio do site https://www.grupooncoclinicas.com/movimentopelavida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece