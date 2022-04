Acontece OAB/RS completa 90 anos em defesa da democracia e do estado de direito

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Desde 1932, a OAB/RS atua em prol da advocacia gaúcha e em defesa das liberdades democráticas. Foto: Divulgação OAB/RS Foto: Divulgação OAB/RS

Nove décadas marcam o período de atuação da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul. Em cerimônia realizada na Associação Leopoldina Juvenil, na noite da última quinta-feira (7), a organização que atua em defesa da advocacia gaúcha comemorou seus anos de atividade.

O jantar reuniu integrantes da diretoria da instituição, junto às subseccionais, conselheiros, empresários e representantes de órgãos públicos para celebrar o aniversário da OAB/RS. O presidente da entidade, Leonardo Lamachia, reforça que, nos últimos anos, a Ordem gaúcha vem trabalhando para que advogados e advogadas recuperem o orgulho em ser parte da entidade. “O caminho para a consolidação de direitos começou ainda em 2007, na gestão de meu irmão, Claudio Lamachia. Desde então, todos os compromissos assumidos foram cumpridos”, exclamou ele. Claudio assumiu a secção do Rio Grande do Sul e tornou-se o primeiro gaúcho a assumir o posto a nível nacional.

“Hoje, podemos bater no peito para dizer que temos direito às férias dos advogados, o fim da compensação de honorários, os honorários recursais – com regras que impedem o aviltamento na fixação do valor da sucumbência –, a contagem de prazos em dias úteis e a natureza alimentar dos honorários. A advocacia gaúcha é protagonista de grandes mudanças no país”, destaca Leonardo, que assumiu o cargo no mesmo ano em que o órgão completa essa data tão representativa. A OAB/RS esteve presente em importantes momentos da história e quer dar continuidade a essa trajetória de apoio à advocacia, à democracia e ao estado de direito.

O dia 11 de abril marca a chegada dos 90 anos, que será comemorado com a Inauguração do Clube da Advocacia, um novo espaço social e esportivo, com mais de 9 mil m². O local será destinado à membros da advocacia gaúcha e contará com quadras de beach tennis, futevôlei, futebol com grama sintética, quiosques, piscina adulta semiolímpica e piscina infantil, bar, circuito de caminhada e playgrounds.

