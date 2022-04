Acontece Comunidade Nin Jitsu celebra 25 anos com show comemorativo no canal Music Box Brasil

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Banda gaúcha reencontrou os fãs em show realizado no Bar Opinião, que contou com participações especiais de Tonho Crocco (Ultramen), Tati Portella, Rafa Mallenotti, entre outros. Foto: Reprodução Comunidade Nin-Jitsu apresentará seus maiores sucessos, neste sábado, às 20h. (Foto: Jessica Porto/CNJ Divulgação) Foto: Reprodução

A banda gaúcha Comunidade Nin-Jitsu comemorou seus 25 anos de carreira em um show especial, realizado no Bar Opinião, em Porto Alegre. A apresentação chega agora à televisão, em transmissão inédita, no dia 8 de abril, pelo canal Music Box Brazil.

Marcando o reencontro do grupo com seu fiel público, o show contou com a participação de convidados especiais, como a do vocalista da banda Ultramen, Tonho Crocco, a cantora Tati Portella, Rafa Mallenotti, da banda Acústicos & Valvulados, o tecladista e arranjador Leonardo Boff, entre outros.

O repertório traz os hits que pavimentaram a história da banda e que conquistaram os fãs brasileiros de música independente seus inconfundíveis arranjos de funk-soul-music. Há ainda composições inéditas, que foram apresentadas ao público pela primeira vez neste show comemorativo.

“Nós da Comunidade Nin-Jitsu estamos honrados em ter esse momento tão importante de nossa carreira reconhecido pelo Music Box Brazil. Não percam! Tocamos com a alma.”, afirmou Fredi Chernobyl, guitarrista da banda.

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Music Box Brazil pode ser acessado também – em formato linear – através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.

SERVIÇO

Show Comunidade Nin-Jitsu – 25 anos

Estreia dia 08 de abril, às 21:00

Reprise dia 23 de abril, às 12:00

Duração: 85 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

SOBRE MUSIC BOX BRAZIL

O Music Box Brazil é um canal da TV por assinatura dedicado à diversidade de segmentos da música brasileira. A programação reúne shows, videoclipes, bastidores, documentários, séries e filmes. Os destaques são os programas de entrevistas “Hip Hop Brazil”, apresentado por MV Bill, e “Estúdio Cabeça”, comandado pelo cantor Vinny. Integra o portfólio da Box Brazil, maior programadora independente de canais brasileiros na TV por assinatura. O Music Box Brazil está disponível em Claro HD/Net HD (623), Claro/Net (123), Oi TV (145) e Vivo TV (637), na plataforma de streaming Box Brazil Play, além de operadoras locais.

