Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

A medalha foi entregue à Kalil pelo presidente da ALRS, deputado Valdeci Oliveira (PT), e pelo deputado Gerson Burmann (PDT), proponente da homenagem. Foto: ALRS

Na noite da última segunda-feira (11), ocorreu a cerimônia de entrega da Medalha Mérito Farroupilha ao ex-deputado estadual Kalil Sehbe Neto. A homenagem ocorre após a proposição do deputado estadual Gerson Burmann (PDT) e a votação por unanimidade dos 55 deputados presentes na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que apontam para a contribuição de Kalil para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.

A Medalha do Mérito Farroupilha é a distinção máxima da Assembleia Legislativa. “A homenagem parte da trajetória que o Kalil tem como uma pessoa da iniciativa privada, mas também do setor público. Ele começa nas empresas da família, mas também em diversos setores do governo”, destaca Gerson Burmann sobre a trajetória do condecorado, que começou a trabalhar aos 14 anos na empresa da família e seguiu no ramo administrativo até chegar a vida pública.

Para Kalil, a Medalha é motivo de orgulho e gratidão, considerando a história que trilhou até chegar a este momento. “Eu já estou a mais de 33 anos fazendo vida pública. Ser reconhecido pelo Parlamento onde eu estive por 16 anos, eu sei o tamanho e a grandeza dessa honraria, então isso me enche de mais compromisso”, afirmou o ex-deputado.

O caminho de contribuição aos gaúchos percorrido por Kalil passou pela Federação Gaúcha de Handebol, pelo Esporte Clube Juventude e ainda pela Sociedade de Amigos do Balneário de Atlântida (SABA). Na política, foi vereador, prefeito em exercício de Caxias do Sul e deputado estadual por quatro mandatos. Além disso, se destacou como secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Esporte e Lazer. Em 2022, completará sete anos à frente da Diretoria Administrativa do Badesul, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“Nós consideramos que ele é merecedor, por toda a sua trajetória e a cima de tudo, por deixar um legado de amizade, de atenção às pessoas. Essa maneira com que ele trata as pessoas, independente do partido, é que faz com que estejamos hoje prestando essa justa homenagem”, aponta Burmann sobre os laços criados durante a vida política.

Ao receber a honraria, Kalil destaca que com o feito, certas responsabilidades também devem ser cumpridas: “O compromisso de continuar trabalhando pelo Rio Grande, pelo desenvolvimento do nosso estado, continuar trabalhando para que nós tenhamos mais justiça social, um estado economicamente perfeito, que possa ter a economia e o social crescendo lado a lado”.

