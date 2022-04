Acontece Unimed Porto Alegre conta com novo Superintendente Geral

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

O médico João Pedro Bueno Telles irá atuar na condução diária e execução de ações estratégicas da cooperativa Foto: Enfato Comunicação Foto: Enfato Comunicação

A Unimed Porto Alegre, que promoveu na última semana eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal, elegendo novo presidente e vice-presidente, definiu também um novo Superintendente Geral: o médico cirurgião e urologista João Pedro Bueno Telles. “Aceitei com entusiasmo o convite do presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato, para assumir como superintendente geral da cooperativa, importante cargo na direção executiva. Tenham certeza que irei trabalhar visando sempre o melhor para a cooperativa”, afirmou o médico João Pedro.

Médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), possui especialização em Cirurgia Geral e Urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Cooperado da Unimed Porto Alegre desde 2011. Foi Conselheiro Fiscal da Unimed Porto Alegre no ano de 2015. Também integra a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e o Serviço de Urologia dos hospitais Moinhos de Vento e Mãe de Deus. Atuou como Conselheiro de Administração da Unimed Porto Alegre de 2016 até 2022. Foi Coordenador do Conselho de Administração da Holding Laçador Participações. Tem Pós-Graduação lato sensu (MBA) em Gestão: Serviços em Saúde (FGV/Decision) e MBA em Gestão de Negócios em Saúde pela Fundação Unimed/Faculdade Pedro Leopoldo.

Sobre a Unimed Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre conta com 688 mil beneficiários e 366 pontos de atendimento entre serviços credenciados e próprios, o que constitui a maior estrutura em prestação de serviços à saúde dentro de sua área de atuação. A cooperativa conta com aproximadamente 6.800 médicos e tem estrutura própria para atendimento ao cliente, que inclui unidade em Guaíba, laboratório, Centros de Diagnóstico por Imagem, Centro de Oncologia e Infusão, prontos-atendimentos, Clínicas de Vacinas, Espaços Viver Bem, Unidade de Atendimento Pediátrico e SOS Emergências Médicas.

