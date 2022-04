Acontece Antônio Flávio de Oliveira toma posse como defensor público-geral do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Antônio Flávio de Oliveira toma posse como defensor público-geral durante o período de 2022 à 2024. Foto: Defensoria Pública do Rio Grande do Sul Foto: Defensoria Pública do Rio Grande do Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atual defensor público-geral do Rio Grande do Sul, Antônio Flávio de Oliveira, foi reconduzido ao cargo e tomou posse para o biênio 2022/2024 nesta segunda-feira (11).

A solenidade de posse contou a presença do governador do Estado, Ranolfo Vieira Jr., do representante da Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e de representantes do Poder Judiciário como a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira e do procurador-geral do Ministério Público, Marcelo Dornelles.

“Como é importante trabalhar com a Defensoria”, apontou o deputado Frederico Antunes durante seu discurso na cerimônia de posse. “Muitas vezes, nós conseguimos retornar à população demandas e soluções, contando com o trabalho da Defensoria Pública. Precisamos capitalizar cada vez mais a defensoria no nosso estado”, reforçou o representante da Assembleia Legislativa sobre a união entre os trabalhos do parlamento e do órgão defensor.

Antônio Flávio havia conduzido os trabalhos da Defensoria Pública do Estado entre os anos de 2020 e 2022. Durante o período, a ampliação do trabalho da entidade em todo o Rio Grande do Sul estava entre os seus objetivos. “Inauguramos 27 sedes e passamos a atender, pela primeira vez na história da Defensoria, todas as comarcas do Rio Grande do Sul. Hoje, eu tenho muito orgulho de falar que o trabalho da minha equipe fez com que a Defensoria Pública passasse a atender em todas as cidades do Estado, mesmo que ainda de forma parcial, mas nós estamos lá, atendendo, ouvindo, conversando e, principalmente, proporcionando esperança a milhares de gaúchos e gaúchas”, destacou.

Para a recondução do seu trabalho, o defensor público-geral irá apostar na inovação, no acolhimento e na gratidão como pontes junto à população. “É um desafio muito grande, nós vivemos um desafio pós-pandêmico e isso vem com muitos enfrentamentos a serem feitos. O compromisso é a inovação. Inovar para incluir cada vez mais. Uma inovação com acolhimento, com compartilhamento, uma instituição promotora de justiça de todas as pessoas”, disse.

Antônio Flávio segue no posto durante os anos de 2022 à 2024, após ser o mais votado pelos defensores públicos estaduais nas eleições internas que ocorreram entre os dias 14 e 18 de março. A escolha final foi feita pelo governador Eduardo Leite, e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 31 de março.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece