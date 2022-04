Acontece Desco abre a segunda loja na Capital do Estado em abril

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Desco é um formato misto de supermercado e atacado, pensado para atender consumidores finais e empreendedores que necessitam abastecer os seus negócios Foto: Alander Azevedo/Divulgação (Foto: ALANDER AZEVEDO/Divulgação) Foto: Alander Azevedo/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo Imec inaugurou o segundo Desco super&atacado na capital do Estado, nesta quinta-feira (14). A loja será âncora no complexo comercial localizado na Zona Sul de Porto Alegre, no entroncamento da Av. Edgar Pires de Castro com a Juca Batista. A cerimônia de abertura ocorreu às 7h30min e às 8 horas a loja foi aberta aos clientes.

O Desco é um formato misto de supermercado e atacado, pensado para atender consumidores finais e empreendedores que necessitam abastecer os seus negócios. Oferece mais de 7 mil produtos de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar. O centro comercial tem 140 vagas de estacionamento, sendo 85 cobertas.

A bandeira também conta com um programa de benefícios, o Clube Desco, que concede descontos e vantagens exclusivas para os clientes cadastrados. O cadastro pode ser feito com as operadoras de caixa, em QRs codes aplicados junto aos cartazes de preço ou pelo site www.clube.desco.com.br.

Segundo o Diretor-Presidente do Grupo Imec, Leonardo Taufer, estar expandido a operação do Grupo na região metropolitana do Estado da continuidade à visão estratégica e empreendedora dos fundadores do grupo e seus acionistas.

“Queremos levar até nossos clientes qualidade em produtos perecíveis, economia com preços menores que os praticados pelo mercado, facilidade de acesso, e um ambiente simples, prático, organizado e de fácil circulação”, reforça Taufer.

Sobre a nova unidade Desco super&atacado:

– Endereço: Av. Edgar Pires de Castro, 25, Hípica, Porto Alegre.

– O horário de funcionamento da loja será de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos das 8h às 20h.

– O Desco da Zonal Sul gerou cerca de 130 empregos diretos e mais de 60 indiretos.

– A marca trabalha com 7 mil itens distribuídos em produtos de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar.

– A unidade da Zona Sul terá ampla área de venda, 16 caixas com operadores e 140 vagas de estacionamento, sendo 85 cobertas.

– O atacado conta com áreas de circulação mais largas, proporcionando conforto e agilidade na escolha dos produtos em um ambiente simples, prático e organizado, com qualidade e variedade em produtos perecíveis, em ambiente climatizado.

– A rede conta com o Programa de benefícios, Clube Desco, com descontos e vantagens exclusivas para os clientes cadastrados, além de cartão com prazo de até 45 dias para pagar.

Sobre o Grupo Imec

Fundado há 67 anos em Lajeado, o Grupo Imec tem 17 supermercados da marca Imec e dez atacados Desco (incluindo o da Zona Sul) – nas regiões dos Vales do Taquari, do Rio Pardo, do Caí e do Paranhana, além da Região Carbonífera, da Serra gaúcha e da Região Metropolitana. O propósito do grupo é “Servir para Encantar”.

Em 2021 foram inauguradas quatro novas lojas com a bandeira Desco super&atacado, incluindo a primeira na capital do Estado. Ainda neste ano será inaugurada uma loja Desco na cidade de Alvorada. Está aberta a seleção para os cargos de liderança da nova loja e os currículos podem ser enviados por meio da plataforma imec.compleo.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece