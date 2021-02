Saúde Dia Mundial do Câncer: ações preventivas precisam ser diárias

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Os dez tipos de câncer mais comuns em 2020 são responsáveis por mais de 70% das mortes pela doença. (Foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, temos o Dia Mundial do Câncer, data dedicada a chamar a atenção sobre a necessidade diária de ações preventivas contra o câncer, tanto por parte da população, como das autoridades governamentais e instituições de saúde.

O ano de 2020 não foi vitorioso para o combate ao câncer. Pelo contrário! O cenário de pandemia ocasionou um efeito cascata, resultando em um enorme retrocesso na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento de câncer em andamento, visto que muitos pacientes tiveram suas rotinas alteradas. Isso, infelizmente, repercutirá em maior diagnóstico tardio e mortalidade nos próximos meses e anos.

Conforme os números do banco de dados GLOBOCAN 2020, acessível online como parte do IARC Global Cancer Observatory, estima-se que a carga global de câncer tenha aumentado para 19,3 milhões de novos casos e 10 milhões de mortes em 2020. Quando projetadas para 2040, as estimativas sobem para cerca de 30 milhões de casos, um aumento de 47% em relação ao observado em 2020. Contudo, o impacto negativo da pandemia só ficará realmente perceptível no futuro. Ou seja, esses números deverão ser ainda maiores.

Os países classificados como de baixo ou médio Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) terão os maiores aumentos de incidência de câncer até 2040, com 95% e 64% de acréscimo, respectivamente, a partir de 2020. O maior impacto proporcional é esperado na África, com mais 89,1% de novos casos, seguido da América Latina, com mais 65,6%, e Ásia, com mais 59,2%.

A maior incidência nesses países reflete a mudança de hábitos de vida, com tendência à adoção de costumes comuns atualmente em países com IDH alto e muito alto: tabagismo, dieta não saudável, excesso de peso corporal e sedentarismo. Dessa forma, e com base nessas informações, é necessária uma intervenção para que, nesses países, as medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento possam minimizar essa tendência.

Os tipos de câncer mais comuns

Os dez tipos de câncer mais comuns em 2020 são responsáveis por mais de 60% dos casos de câncer recém-diagnosticados e mais de 70% das mortes pela doença.

O câncer de mama feminino é o tipo mais comum em todo o mundo (11,7% do total de casos novos), seguido por câncer de pulmão (11,4%), câncer colorretal (10,0%), câncer de próstata (7,3%) e câncer de estômago (5,6%).

Hábitos de vida

Com medidas preventivas simples, a população poderia contribuir para evitar ou reduzir as chances de surgimento desses tumores, até mesmo nas pessoas portadoras de síndromes de predisposição hereditárias:

1. Não fumar e combater o tabagismo

2. Evitar bebidas alcoólicas e combater o alcoolismo

3. Manter dieta saudável com alimentos ricos em fibras naturais, carnes brancas, cereais, frutas e legumes

4. Combater o consumo de carnes vermelhas ou processadas

5. Manter o Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 24,9

6. Vacinar-se contra HPV e Hepatite B

7. Manter a prática periódica de atividades físicas

8. Fazer a profilaxia e combater agentes infecciosos como vírus e bactérias (como Helicobacter Pylori, hepatite C, entre outras)

