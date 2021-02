Rio Grande do Sul O ex-secretário Artur Lemos Júnior é o novo chefe da Casa Civil do governo do Estado

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Novo responsável pela articulação política já comandou a pasta do Meio Ambiente. (Foto: Arquivo/Palácio Piratini)

Cargo responsável pela articulação política do governo gaúcho e com status de secretaria de Estado, a chefia da Casa Civil tem um novo comandante no Rio Grande do Sul: Arthur Lemos Júnior, 40 anos. Ele deixou a pasta do Meio Ambiente e Infraestrutura para assumir o cargo nesta quarta-feira (3), em substituição a Otomar Vivian.

O novo secretário-chefe da Casa Civil destacou que sua missão será de construir mais pontes em vez de muros: “Os gaúchos anseiam por novas façanhas na esperança de alcançar mais bem-estar”.

Ainda segundo ele, “é pelo comprometimento dos diferentes atores da sociedade dentro das suas competências, pelo fortalecimento das relações de confiança mútua com o Parlamento e pelo planejamento e entregas dentro de uma estrutura de governança, que tenha a ética como força motriz, que me movo. Agradeço ao governador por essa oportunidade e aceito o desafio com a tarefa de ajudar a tornarmos o Rio Grande um Estado mais próspero”.

Já o governador Eduardo Leite ressaltou a experiência de Lemos nos cargos que ocupou no Executivo, desde a gestão passada, bem como a atuação junto ao Legislativo, como coordenador de bancada: “Ele sabe dialogar, é bom articulador, transita com acesso entre os parlamentares e possui nossa total confiança. Tenho a convicção que dará continuidade, da melhor forma, ao importante trabalho realizado por Otomar Vivian.”

“Nosso governo avançou nos últimos dois anos com apoio na Assembleia Legislativa para mudanças profundas na estrutura da máquina pública, que já vão dando resultados importantes para o Estado”, acrescentou Leite, sobre a manutenção de Frederico Antunes (PP) como líder do governo no Parlamento. “Seguiremos com agenda legislativa intensa para fazer o Rio Grande avançar ainda mais. E seguiremos contando com o seu empenho”.

“A intenção é seguir colaborando com o governo, agora com a parceria do secretário Artur, com quem temos uma boa relação há anos. Nosso desafio é manter os 100% de aproveitamento nos projetos enviados pelo Executivo à Assembleia e votados pelos deputados”, destacou por sua vez Antunes.

O secretário-adjunto da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Paulo Pereira, assumirá interinamente o comando da pasta, no lugar de Arthur Lemos Júnior. Já Otomar Vivian, que comandava a Casa Civil desde janeiro de 2019, assumirá em breve a diretoria de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Currículo

Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Artur Lemos Júnior tem especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, MBA em Gestão e Business Law na Fundação Getulio Vargas (FGV) e em Governança Corporativa e Gestão de Risco na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Ele também cursou Politics and Economics of International Energy, pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris (França), em 2016.

Na administração pública, ocupou o cargo de diretor Administrativo e presidente da Fundação Zoobotânica (2006-2011). Em 2014 esteve na coordenação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energia Elétrica na Assembleia Legislativa.

De janeiro de 2015 a dezembro de 2016, foi secretário adjunto da Secretaria de Minas e Energia, sendo secretário de 2017 a abril de 2018. Comandou a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura de janeiro de 2019 até agora, quando deixará a pasta para a Casa Civil. Representou o Rio Grande do Sul no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul