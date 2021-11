A dengue é uma doença cujo período de maior transmissão coincide com o verão, devido aos fatores climáticos favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti em ambientes quentes e úmidos. Por isso, é essencial que os moradores das cidades intensifiquem as medidas de controle vetorial nesta época do ano.

Em 2021, foram confirmados 83 casos de dengue em Porto Alegre, dos quais 66 autóctones, ou seja, contraídos na cidade. A maior parte dos casos ocorreu no bairro Partenon (33), seguido do Humaitá (27). Para saber mais sobre a situação epidemiológica da Capital, acesse o BI da Dengue.

A melhor forma de prevenir a doença é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que pode se tornar possível criadouro, como em vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

“Medidas simples podem ser adotadas, como substituir a água dos pratos dos vasos de planta por areia; deixar a caixa d´água tampada; cobrir os grandes reservatórios de água, como as piscinas, e remover do ambiente todo material que possa acumular água”, enfatiza o diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter.

Outras medidas recomendadas são a utilização de roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia – quando os mosquitos são mais ativos –, uso de repelentes e inseticidas seguindo as instruções do rótulo, além da utilização, durante o sono diurno, de mosquiteiros para proteger bebês e pessoas acamadas, por exemplo.

Doença febril que pode apresentar quadro grave, a dengue tem o ciclo iniciado pela picada do inseto. Após picar uma pessoa infectada com um dos quatro sorotipos do vírus da dengue, a fêmea do mosquito pode transmitir o vírus para outras pessoas. Não há transmissão da mulher grávida para o feto, mas a infecção por dengue pode levar a mãe a abortar ou ter um parto prematuro, além do fato de que a gestante está mais suscetível a desenvolver o quadro grave da doença, que pode levar à morte.

A infecção por dengue pode ser assintomática, ter sintomas leves ou graves, podendo levar à morte. Sintomas comuns são febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Perda de peso, náuseas e vômitos são comuns. Em alguns casos também apresenta manchas vermelhas na pele.

Não existe tratamento específico para a dengue. Em caso de suspeita, é fundamental procurar um profissional de saúde para o correto encaminhamento. O tratamento é feito de acordo com a avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso, a fim de aliviar os sintomas.

Em relação à infestação vetorial, a Capital apresenta índice moderado, em elevação por conta do aumento da temperatura. Para saber mais sobre a prevenção ao mosquito vetor, dados da infestação e formas de prevenção e controle, acesse o site www.ondeestaoaedes.com.br.