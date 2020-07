Brasil Diagnosticado com Covid-19, apresentador do canal SporTV Rodrigo Rodrigues morre aos 45 anos

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Rodrigo apresentava o programa "Troca de Passes" Foto: Reprodução de TV Rodrigo apresentava o programa "Troca de Passes". (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O apresentador do canal SporTV Rodrigo Rodrigues morreu nesta terça-feira (28), aos 45 anos, vítima de uma trombose venosa cerebral. O jornalista estava internado com complicações decorrentes da Covid-19 desde sábado (25) na UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.

Rodrigo apresentou o programa “Troca de Passes” pela última vez no dia 9 de julho, quando relatou que um amigo com quem teve contato havia testado positivo para o novo coronavírus. No dia 13, o apresentador fez o exame, que também diagnosticou a Covid-19. Desde então, cumpriu o isolamento em casa.

Inicialmente, apresentou sintomas leves, como falta de paladar e olfato, mas disse que se sentia bem. No entanto, a situação mudou no último sábado, quando deu entrada no hospital com vômitos, desorientação e dor de cabeça.

De acordo com boletim médico, foi diagnosticada uma trombose venosa cerebral, e o apresentador passou por uma cirurgia na noite de domingo (26) para aliviar a pressão intracraniana. Nesta terça, porém, ele não resistiu e teve morte encefálica confirmada.

Rodrigo nasceu no Rio e trabalhou em diversos canais de televisão, como TV Cultura, SBT, ESPN Brasil, Band, Gazeta e Esporte Interativo. Na SporTV, ele comandou programas como “Troca de Passes”, “Redação SporTV”, “SporTV News”, “Tá na Área” e “Seleção SporTV”, além de ancorar o “Globo Esporte” em esquema de plantão na TV Globo.

