Rio Grande do Sul Acidente entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-386, em Triunfo

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Vítimas são dois homens de 26 e 45 anos

Um acidente envolvendo um caminhão, com placas de Vale do Sol, e um Gol, emplacado em Canoas, deixou duas pessoas mortas, na manhã desta terça-feira (28), no quilômetro 405 da BR-386, em Triunfo, na Região Carbonífera do Rio Grande do Sul.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as vítimas são o motorista do carro, de 45 anos, e o passageiro do veículo, de 26 anos.

A pista estava molhada no momento do acidente. As causas da tragédia serão investigadas.

