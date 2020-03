Rio Grande do Sul Diagnóstico do novo coronavírus será realizado pelo Laboratório Central do Estado

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Secretária Arita conhece a estrutura do laboratório. Foto: Divulgação/SES Secretária Arita conhece a estrutura do laboratório. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Lacen (Laboratório Central do Estado) foi escolhido pelo Ministério da Saúde como um dos locais de realização do diagnóstico do novo coronavírus. Atualmente, os casos suspeitos do RS que não têm outra causa identificada nas primeiras análises são encaminhados para exames na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro. Com o credenciamento do Lacen, a expectativa é diminuir o tempo para os resultados finais. Nesta quinta-feira (5) a secretária da Saúde, Arita Bergmann, esteve no Lacen conhecendo as instalações.

Para a realização das análises, o Lacen aguarda o recebimento de insumos produzidos pelo laboratório de Biomanguinhos, da Fiocruz, e a capacitação para o processo. A expectativa é que isso ocorra nos próximos dias.

Além do RS, o Ministério está descentralizando o exame para os Estados de Amazonas, Pará, Roraima, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, contemplando todas as regiões do país.

Atualmente, quatro laboratórios realizam o teste para diagnóstico do coronavírus: Fiocruz (Rio de Janeiro), Instituto Evandro Chagas (Pará) e Instituto Adolfo Lutz (São Paulo), além do Laboratório Central de Goiás, capacitado para realização do exame específico para coronavírus dos brasileiros repatriados da China que ficaram na base aérea de Anápolis (GO).

