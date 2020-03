Saúde Ministério da Saúde confirma oito casos de coronavírus no Brasil e 636 suspeitos. No Rio Grande do Sul são 104

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Os secretários Executivo e de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis e Wanderson Oliveira. Foto: Reprodução/Twitter Os secretários Executivo e de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis e Wanderson Oliveira. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira (5) o número de casos de coronavírus no Brasil. São oito casos confirmados e 635 sob suspeita. No Rio Grande do Sul são 104 casos. No mundo, há 93.090 casos confirmados, em 76 países, e 3.198 óbitos.

Os secretários Executivo e de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis e Wanderson Oliveira, informaram que seis casos são de São Paulo, um do Rio de Janeiro e outro do Espírito Santo. Foram descartados 378 casos após investigação laboratorial e um caso no Distrito Federal aguarda contraprova.

Também foram registrados em São Paulo os primeiros casos de transmissão dentro do País. Duas pessoas tiveram contato com a primeira pessoa doente no Brasil, um homem vindo da Itália.

