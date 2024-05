Rio Grande do Sul Diante das chuvas e inundações, países vizinhos oferecem ajuda aos gaúchos

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Ao menos três países vizinhos já ofereceram ajuda ao Estado. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Ao menos três países vizinhos já ofereceram ajuda ao Brasil diante da tragédia pela qual passa o Estado do Rio Grande do Sul em razão das enchentes provocadas pelas fortes chuvas que atingem a região desde o início da última semana.

Equipes de resgate trabalham a todo instante para tentar tirar pessoas que ainda estão em casas onde as ruas estão alagadas.

Diante desse cenário, o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai informou que o governo local vai enviar ao Brasil ajuda para o resgate das pessoas.

“O governo uruguaio, através do Ministério da Defesa Nacional, enviará um helicóptero da Força Aérea Uruguaia e sua tripulação ao Brasil para colaborar com as tarefas de resgate no Rio Grande do Sul”, informou a chancelaria do país.

Além do Uruguai, o governo de Javier Milei, da Argentina, divulgou um comunicado no sábado (4) no qual manifestou solidariedade às vítimas e informou estar à disposição do Brasil para ajudar.

“A República da Argentina expressa sua solidariedade ao governo e ao povo da República Federativa do Brasil e as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas. […] O governo da Argentina põe à disposição das autoridades brasileiras toda a ajuda imediata e os elementos que se mostrem necessários para assistir o prejudicados”, informou a chancelaria argentina.

Na mesma linha do governo argentino, o chanceler da Venezuela, Yván Gil, afirmou em uma rede social que o governo de Nicolás Maduro está disposto a ajudar.

“Em nome do presidente Nicolás Maduro, do governo e do povo da Venezuela, expressamos nossa solidariedade e oferecemos apoio ao povo e ao governo do Brasil diante dos efeitos das chuvas extremas no Rio Grande do Sul”, publicou Gil em uma rede social.

Após oferecer ajuda ao Brasil em razão da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, o Uruguai chegou a um acordo com as autoridades locais sobre como essa ajuda acontecerá, informaram fontes diplomáticas. De acordo com essas fontes, serão enviados: um avião KC-130H (com tripulação); helicóptero (Delfin Bell 212); dois drones (com operadores); e lanchas de resgate (com tripulação). As informações são do portal de notícias G1.

