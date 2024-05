Rio Grande do Sul Aulas na rede pública estadual devem ser retomadas na terça-feira em regiões menos afetadas por enchentes

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

A medida leva em consideração o fato de que essas regiões foram menos impactadas pelas enchentes. Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Em reunião realizada na tarde deste domingo (5) com os 30 coordenadores regionais de educação, a Secretaria da Educação (Seduc) definiu que as aulas da Rede Estadual do Rio Grande do Sul retornarão a partir desta terça-feira (7) para os estudantes das seguintes Coordenadorias Regionais de Educação (CRE): Uruguaiana (10ª CRE); Osório (11ª); Erechim (15ª); Rio Grande (18ª); Palmeira das Missões (20ª); Três Passos (21ª); São Luiz Gonzaga (32ª); São Borja (35ª) e Ijuí (36ª).

A medida leva em consideração o fato de que essas regiões foram menos impactadas pelas enchentes e, portanto, estão aptas a retomar as atividades escolares no meio da semana. Nessas localidades, porém, a partir de segunda-feira (6), docentes e equipes diretivas estarão reunidos para atividades de planejamento e alinhamento das orientações para a retomada.

Em Porto Alegre (1ª CRE) e nas coordenadorias que abrangem as regiões de São Leopoldo (2ª), Estrela (3ª), Guaíba (12ª), Cachoeira do Sul (24ª) e Canoas (27ª), ainda não há previsão de retorno.

Haverá uma nova reunião na segunda-feira para avaliar a situação das demais coordenadorias: Caxias do Sul (4ª), Pelotas (5ª), Santa Cruz do Sul (6ª), Passo Fundo (7ª), Santa Maria (8ª), Cruz Alta (9ª), Bagé (13ª), Santo Ângelo (14ª), Bento Gonçalves (16ª), Santa Rosa (17ª); Santana do Livramento (19ª); Vacaria (23ª); Soledade (25ª); Gravataí (28ª) e Carazinho (39ª).

A Seduc, juntamente com a Secretaria de Obras Públicas e suas regionais, segue monitorando a situação das escolas nos municípios atingidos pelas chuvas, por meio do levantamento realizado pelas CREs.

De acordo com a última atualização, às 18h deste domingo, de um total de 2.338 escolas estaduais, 733, em 229 municípios, foram afetadas de alguma forma pelas chuvas. Desse número, 278 foram danificadas.

