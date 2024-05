Grêmio Grêmio anuncia venda de mais de 14 mil ingressos para jogo contra o The Strongest, na quarta-feira, pela Libertadores

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Grêmio precisa vencer o The Strongest (BOL) para assumir a vice-liderança do Grupo C Foto: Divulgação/Grêmio Grêmio precisa vencer o The Strongest (BOL) para assumir a vice-liderança do Grupo C (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

Na sexta-feira (24), O Grêmio anunciou que mais de 14 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o The Strongest (BOL), pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. As equipes entram em campo na próxima quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

“Já são mais de 14 mil Tricolores confirmados! Na próxima quarta-feira, vamos mostrar a força do nosso Estado, da nossa torcida, do Tricolor. É pelo Rio Grande, pela classificação, pelo tetra da #Libertadores2024. Te esperamos lá!”, postou o clube no X, antigo Twitter.

Por conta da impossibilidade de utilizar a Arena em decorrência da enchente histórica em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, o Grêmio sediará a partida no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O duelo marca o retorno do Tricolor aos gramados depois de quase um mês parado. A última vez que o Grêmio esteve em campo foi no dia 29 de abril, no empate em 0 a 0 com o Operário-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Nos últimos dias, o Grêmio vem treinando no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. O time paulista cedeu sua estrutura para que o Tricolor pudesse retomar os treinamentos.

O jogo contra o The Strongest é importante para o futuro do Grêmio na Libertadores. A equipe gaúcha é lanterna do Grupo C, com apenas três pontos nas três primeiras rodadas, e busca vencer o time boliviano para assumir a vice-liderança. O time de Renato Portaluppi também enfrenta o Huachipato (CHI), no dia 4 de junho, e o Estudiantes (ARG), no dia 8.

Mais informações sobre a partida do dia 29 de maio em gremio.net.

