Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Equipe realizou uma semana de atividades no Parque Esportivo da PUCRS, complementando com trabalhos de força na academia Foto: Juliana Zanatta/Internacional Equipe realizou uma semana de atividades no Parque Esportivo da PUCRS. (Foto: Juliana Zanatta/Internacional) Foto: Juliana Zanatta/Internacional

Seguindo o cronograma previsto pela comissão técnica, o Inter concluiu mais uma etapa importante de preparação com foco na retomada dos jogos no Brasileirão Feminino.

Sob o comando do técnico Jorge Barcellos, as Gurias Coloradas realizaram uma semana de atividades no campo do Parque Esportivo da PUCRS, complementando com trabalhos de força na academia.

Na segunda-feira (20), o plantel começou suas atividades com exercícios de aceleração e desaceleração, seguidos por estímulos de força. Na parte técnica, o treinador conduziu sessões de treinos em espaços reduzidos. No dia seguinte, o grupo focou em passes e distâncias em alta intensidade, encerrando com um coletivo.

Na quarta-feira (22), os trabalhos começaram com exercícios de ativação e sprints. Em seguida, a equipe se concentrou em transição ofensiva, cruzamentos e finalizações. Na quinta (23), o preparador físico Luiz Rodrigo de Oliveira liderou o pré-treino com espaços reduzidos, seguido de prática em bolas paradas.

Na sexta (24), o plantel concluiu a semana com atividades em campo, iniciando com exercícios de ativação e depois realizou um treino coletivo 11×11, dividido em dois tempos de 45 minutos.

A equipe dedica o fim de semana ao descanso regenerativo e se reapresenta nesta segunda (27) para dar sequência à preparação visando o próximo desafio pelo Brasileirão A1.

2024-05-25