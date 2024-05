Inter Inter divulga encerramento de contrato com atacante Soll, do time feminino

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Soll chegou ao Colorado na última temporada e disputou 24 jogos, marcando oito gols e uma assistência Foto: Juliana Zanatta/Internacional Soll chegou ao Colorado na última temporada e disputou 24 jogos, marcando oito gols e uma assistência (Foto: Juliana Zanatta/Internacional) Foto: Juliana Zanatta/Internacional

O Inter informou, na sexta-feira (24), o encerramento do contrato com a atacante Soll. De acordo com o clube, a decisão ocorreu em comum acordo. A jogadora tinha vínculo com as Gurias Coloradas até dezembro de 2025.

Soll chegou ao clube na última temporada e disputou 24 jogos, marcando oito gols e uma assistência. Neste período, no entanto, ela não chegou a ter uma sequência como titular. O técnico Jorge Barcellos a utilizou apenas uma vez: foram 26 minutos na partida contra o Flamengo, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino.

Para seguir na temporada, Soll tem proposta de dois clubes: um que disputa a Série A-1 do Brasileiro e outro do exterior. O staff do Inter ainda não comunicou quais são as equipes interessadas na jogadora.

Confira o comunicado do Inter:

O Sport Club Internacional anuncia, em comum acordo e sem ônus entre as partes, o encerramento do contrato de trabalho com a jogadora Soll, atacante das Gurias Coloradas. O clube agradece à atleta pela dedicação e profissionalismo demonstrados durante o período em que honrou a camisa alvirrubra, e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.

2024-05-25