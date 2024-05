Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre funciona com tabela de sábado nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os passageiros podem consultar pelos aplicativo Citamobi e Moovit os horários das linhas. Foto: Pedro Piegas/PMPA Os passageiros podem consultar pelos aplicativo Citamobi e Moovit os horários das linhas. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O transporte coletivo de Porto Alegre vai operar com tabela de sábado nesta segunda-feira (6), devido à redução da demanda da circulação prevista. Em razão dos desvios causados pelos alagamentos, alguns pontos sofrem alteração. As linhas 605, 701, 705.2, 703, 704, 704.1 e 718 estão desativadas. Os passageiros podem consultar pelos aplicativo Citamobi e Moovit os horários das linhas.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforça que os itinerários poderão ser modificados de acordo com a condição dos alagamentos. Aqueles que precisem utilizar o transporte coletivo de eixos que não estão listados, devem entrar em contato pelo app 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para receber informações específicas sobre os itinerários das linhas. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo perfil da EPTC na rede X (o antigo Twitter) e no Threads.

Confira:

– As linhas dos terminais Rui Barbosa e Parobé seguem pela Cristóvão Colombo, Alberto Bins, Cel. Vicente, Independência, retorno na praça Dom Feliciano, Independência, Ramiro, Cristóvão e retorno ao bairro.

– Linhas Uruguai seguem à esquerda na Loureiro da Silva até o Açorianos.

– Linhas que acessariam o túnel da Conceição, vindas da Osvaldo Aranha, entram à esquerda na Sarmento Leite, direita na Luiz Englert, Paulo Gama e Osvaldo Aranha de novo.

– Linhas com terminais na Salgado e Borges utilizam a Loureiro da Silva, João Pessoa e Azenha para voltar à Zona Sul. Na área do Centro, operação normal.

– Linhas da Zona Leste que acessariam o Túnel da Conceição seguem até o Viaduto Dona Leopoldina retornando ao bairro pela João Pessoa.

– Ônibus que circulam pelo eixo Cascatinha, sentido bairro/Centro, seguem pela Erico Verissimo, Venâncio Aires e João Pessoa. No sentido Centro/ bairro, segue o mesmo itinerário saindo pela João Pessoa e seguindo o sentido inverso.

– Veículos do eixo Beira-Rio, no sentido bairro/Centro, seguem pela Icaraí, avenida Divisa, Cruzeiro, Azenha, João Pessoa, Viaduto João Pessoa, Lima e Silva, Fernando Machado, Borges de Medeiros. No sentido Centro/bairro, Salgado Filho, João Pessoa, Azenha, Divisa e Icaraí.

– T1 sentido norte/sul segue até o Praia de Belas.

– T2,T2A, sentido Sul/norte, terão saída na Praia de Belas, entram na avenida Múcio Teixeira, José de Alencar à esquerda seguindo o itinerário normal até o viaduto Utzig. No sentido norte/sul, o desvio começa pelo Viaduto Utzig seguindo o inverso.

– T3 Sul/Norte segue até a Cristóvão e no sentido contrário com saída na Cristovão.

– T5 sul/norte saída da Praia de Belas, Ipiranga, convertendo na Mucio Teixeira, José de Alencar, seguindo o itinerário normal até a Garibaldi, Independência, Ramiro Barcelos, Cristovão Colombo até a elevada da Utzig. No sentido norte e sul segue o itinerário saindo da elevada da Utzig e seguindo o mesmo desvio até a Praia de Belas.

– T11 e T12 seguem até o viaduto Utzig e retorna para a região Sul.

– T4 tem trajeto normal até a Icaraí, dobrando à direita na Pedro Américo Leal e Diário de Notícias.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e a EPTC montaram uma sala de crise, de onde é gerenciado o atendimento emergencial do transporte aos atingidos pelas enchentes. O espaço atende as demandas solicitadas pela Defesa Civil, Brigada Militar, Exército, conforme demandas emergenciais em relação ao deslocamento de ilhados para os abrigos. No momento estão disponíveis 24 ônibus dedicados exclusivamente para este tipo de atendimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/tabela-de-sabado/

Transporte coletivo de Porto Alegre funciona com tabela de sábado nesta segunda-feira

2024-05-05