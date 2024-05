Rio Grande do Sul Até a primeira quinzena de junho, 25 mil famílias gaúchas devem receber cartões pré-pagos com doações feitas via Pix

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Em Lajeado, a entrega dos cartões SOS Rio Grande do Sul ocorreu no Tudo Fácil Foto: Ascom Casa Civil Em Lajeado, a entrega dos cartões SOS Rio Grande do Sul ocorreu no Tudo Fácil. (Foto: Ascom Casa Civil) Foto: Ascom Casa Civil

A primeira semana de entrega dos cartões pré-pagos com R$ 2 mil oriundos de doações feitas via Pix à campanha SOS Rio Grande do Sul encerrou somando R$ 4,14 milhões distribuídos para mais de 2 mil pessoas em 13 municípios do Vale do Taquari e da Região Metropolitana de Porto Alegre. Nesse ritmo, a previsão é de que as cerca de 25 mil famílias mapeadas pelo governo gaúcho recebam o dinheiro até 12 de junho.

Na sexta-feira (24), moradores de Lajeado e Estrela foram buscar os seus cartões SOS Rio Grande do Sul. Nas duas cidades, o atendimento foi realizado por funcionários da Caixa.

Para a última semana de maio, a expectativa é de que 6,26 mil famílias sejam contempladas com a distribuição dos cartões pré-pago SOS Rio Grande do Sul.

Para receber o benefício, a pessoa deve ser residente em município com decreto de calamidade pública homologado pelo Estado; morar em área atingida por calamidade meteorológica no fim de abril e início de maio; ter renda mensal familiar de até três salários mínimos (R$ 4.236) e renda individual de um salário (R$ 1.412) per capita; estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal); não ser contemplado no programa Volta Por Cima do governo do RS.

Como fazer doação para o Pix SOS Rio Grande do Sul

Chave Pix: CNPJ 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, confirme se o nome da conta que aparece é SOS Rio Grande do Sul e que o banco é o Banrisul.

