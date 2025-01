Política Diante de avanço das negociações da direita, o PT quer atrair o PDT e tenta segurar o Partido Verde

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Carlos Lupi se afastou do comando do PDT para atuar na Esplanada, mas é quem negocia pela sigla. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

As peças no tabuleiro da política para as eleições de 2026 continuam a se mover. Diante do avanço de negociações entre partidos de centro e direita, o PT também iniciará articulações para aumentar ou pelo menos preservar o tamanho atual de sua federação. A legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha para atrair o PDT e evitar que o PV (Partido Verde) decida sair ano que vem da aliança formada em 2022.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teve uma conversa inicial com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, sobre o assunto no fim do ano passado. Ele se afastou do comando do PDT para atuar na Esplanada, mas é quem negocia pela sigla. Os dois combinaram de continuar a discussão a partir de fevereiro.

“Este assunto está sendo discutido pelo partido e só tomaremos decisão, com várias opções, dentro de um projeto nacional de enfrentamento a esta direita carcomida, representada pelo Belzebu”, disse Lupi à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Um possível entrave para a federação entre PT e PDT é o ex-ministro Ciro Gomes, que nos últimos anos adotou postura crítica aos petistas. “Tudo tem que ser avaliado no momento da decisão”, desconversou Lupi.

As siglas federadas precisam atuar juntas no Congresso e nos legislativos estaduais e municipais por pelo menos quatro anos. Em 2022, na eleição em que Lula derrotou Bolsonaro, o PT formou uma federação com o PV e o PCdoB. Os “verdes”, contudo, têm demonstrado insatisfação com os rumos da aliança. Para tentar resolver o impasse, Gleisi também deve procurar nas próximas semanas o presidente da legenda, José Luiz Penna, que se reelegeu para o cargo neste mês.

No próprio PT há insatisfeitos com a federação, principalmente parlamentares que precisam dividir com candidatos de outros partidos as nominatas nas eleições. Na cúpula do partido, contudo, a avaliação é de que politicamente é melhor estar federado com outras siglas, para demonstrar força.

De acordo com informações da Coluna do Estadão, o PSDB iniciou negociações para uma possível fusão com o PSD, partido presidido por Gilberto Kassab. Os tucanos, que hoje integram uma federação com o Cidadania, também tiveram conversas com o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), para uma eventual união.

Os três principais partidos do Centrão – PP, Republicanos e União Brasil – também têm avançado em negociações para formar uma federação. (Estadão Conteúdo)

