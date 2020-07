Mundo Diante de um novo avanço dos casos de coronavírus, a Califórnia volta a impor medidas de isolamento social

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

A decisão do governador acontece depois do crescimento das infecções no Estado. (Foto: Reprodução)

O governador da Califórnia (EUA), o democrata Gavin Newsom, ordenou nesta segunda-feira (13) uma redução maciça no processo de reabertura do estado, determinando a proibição de refeições em restaurantes fechados e o fechamento de bares, igrejas, academias e salões de beleza nos condados mais atingidos.

A decisão do governador acontece depois do crescimento das infecções no Estado. Trata-se de uma das mais abrangentes reviravoltas dos planos de reabertura de qualquer estado americano. Vinícolas, cinemas, zoológicos e salas de jogos também foram obrigados a interromper suas operações.

Gavin Newson afirmou que, em pelo menos 30 dos condados mais afetados, os negócios seriam obrigados a fechar. Aproximadamente 80% da população da Califórnia vive nestes locais, explicou.

A Califórnia registrava em média mais de 8 mil novos casos por dia desde a semana passada até domingo (12), mais do que o dobro do que os números de um mês atrás. O Estado registrou mais de 331,6 mil casos, o segundo maior registro no país, e mais de 7 mil mortes.

“Estamos voltando ao modo do nosso pedido original, de estadia em casa”, frisou Newsom. “Esta continua a ser uma doença mortal.”

O governador da Califórnia enfatizou que as autoridades estaduais disseram repetidamente que o processo de reabertura do Estado seria mais semelhante a um botão que fornece mais ou menos luz do que a um interruptor que simplesmente liga ou desliga a luz.

Flórida A Flórida registrou mais de 12.600 casos novos de coronavírus nesta segunda-feira, seu segundo maior total diário desde o início do surto, o que coincidiu com a tentativa do Estado norte-americano de reativar o turismo e atrair visitantes para o Disney World recém-reaberto. Flórida, Arizona, Califórnia e Texas emergiram como os novos epicentros da pandemia nos Estados Unidos. As infecções subiram rapidamente em cerca de 40 dos 50 Estados na última quinzena, de acordo com uma análise da Reuters. A elevação mais recente de casos na Flórida veio à tona horas depois de o presidente Donald Trump criticar especialistas de saúde de seu governo que comandam a reação à pandemia e seu relacionamento com o principal especialista em doenças infecciosas da nação, doutor Anthony Fauci, se deteriorar ainda mais. Trump retuitou acusações de um ex-apresentador de game show segundo o qual “todos estão mentindo”, incluindo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), a principal agência da reação à pandemia. “As mentiras mais vergonhosas são aquelas sobre a Covid-19. Todos estão mentindo. O CDC, a mídia, os democratas, nossos médicos, não todos, mas a maioria, em quem nos dizem para confiar”, escreveu Chuck Woolery na noite de domingo, sem apresentar provas. No mesmo dia, a Flórida relatou um aumento recorde de mais de 15 mil casos novos de Covid-19 em 24 horas. Se a Flórida fosse um país, a cifra a colocaria na quarta posição mundial em número de casos por dia, só atrás de EUA, Brasil e Índia, segundo uma análise da Reuters. O governador da Flórida, Ron DeSantis, classificou a disparada de casos como “um pico” e pediu aos moradores que não fiquem alarmados. O Estado computou mais de 500 mortes na semana passada – na semana anterior haviam sido mais de 300 – e é um de cerca de uma dúzia de Estados onde as fatalidades aumentaram nos últimos sete dias na comparação com os sete dias anteriores, de acordo com uma análise da Reuters. O Disney World da Flórida reabriu para o público pela primeira vez desde março no sábado (11), exigindo que os visitantes usassem máscaras, passassem por verificações de temperatura e mantivessem distância uns dos outros.

