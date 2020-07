Segundo Gintsburg, os resultados da segunda vacinação levarão em conta o nível de anticorpos, inclusive os protetores, que são formados no sangue. Essa segunda fase deve confirmar a eficiência da vacina.

Terceira fase

O diretor do instituto de pesquisa também disse ter esperança de que a vacina seja registrada antes de 4 de agosto. Depois disso, é esperado que seja necessário mais alguns dias para obter a permissão do governo para o passo seguinte da pesquisa.

Depois, casos os resultados continuem se mostrando satisfatórios, as empresas poderão começar a produção das vacinas no início ou no meio de setembro.

Globalmente, das 19 vacinas experimentais contra Covid-19 em testes com humanos, só duas estão em testes finais de fase 3 – uma da chinesa Sinopharm e outra da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, que tem parte do teste realizada no Brasil. A chinesa Sinovac Biotech deve se tornar a terceira em fase 3 no final deste mês, também com testes no Brasil.