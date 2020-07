Professores e pais de alunos questionam a suspensão das aulas presenciais e a substituição pela educação a distância. Segundo eles, muitos estudantes não estão tendo acesso à educação de qualidade devido ao alto número de casas sem conexão à internet ou ao custo em pagar por estes acessos, em um momento em que a renda das famílias caiu por causa da diminuição da atividade econômica.

Professores rurais iniciaram na última sexta-feira (10) em Lahuanchaca (a 125 Km de La Paz) uma marcha até a sede do governo para exigir um recuo e a renúncia do ministro da Educação.

“As exposições dos dirigentes saem do campo educacional e entram perigosamente no território da política, no questionamento ao governo e na desestabilização da convivência democrática”, afirmou Cárdenas.