Ele ressaltou que essa é a oportunidade de promover reformas para um crescimento mais inclusivo. “Temos que repensar modelo atual, que por décadas gerou a atual desigualdade. É preciso novo pacto entre mercado, Estado e sociedade”, frisou.

Segundo Gurría, com a crise, muitos países precisaram, mesmo com dificuldades, ampliar os gastos fiscais. Ele ressaltou que, no Brasil e na Argentina, o gasto está no mesmo patamar que o de países da OCDE, diferente de outros países da região, onde esse gasto ainda é baixo por essa comparação.