Esporte Diante do Brasil, Croácia pode aumentar histórico de vencer campeãs mundiais em Copas

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Modric é o astro principal da equipe croata. Foto: Reprodução/Twitter Croácia Modric é o astro principal da equipe croata. (Foto: Reprodução/Twitter Croácia) Foto: Reprodução/Twitter Croácia

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Próxima adversária do Brasil na Copa do Catar, a Croácia possui um histórico respeitável quando enfrenta, no Mundial, seleções que já conquistaram o título de campeãs do Mundo. Embora nunca tenha vencido a Seleção Brasileira na competição e nem levantado uma taça de Copa, a atul vice-campeã já foi responsável pelas eliminações de Alemanha e Inglaterra no Mundial, como também já venceu Itália e Argentina.

Em oito partidas contra as equipes que já levantaram a taça, a Croácia, que tem cinco participações no torneio, venceu quatro jogos e perdeu outros quatro. A partida contra a Seleção Brasileira, nesta sexta-feira (9), no Estádio Education City, vai desempatar a série equilibrada.

Apesar de ter passado da fase de grupos apenas duas vezes, a Croácia chegou, no mínimo, à semifinal quando pôs os pés no mata-mata – em 1998 ficou em 3º lugar e, em 2018, foi vice-campeã.

Foi na estreia em Copas, na França, em 1998, que os croatas tiveram os primeiros embates contra as principais seleções. Depois de vencer as duas primeiras partidas, a Croácia entrou em campo contra a Argentina, na terceira rodada da fase de grupos, com ambas já classificadas para as oitavas. Os sul-americanos ganharam a partida por 1 a 0.

No mata-mata, depois de vencer a Romênia, os croatas eliminaram a então tricampeã mundial Alemanha depois de fazer 3 a 0 no placar. Foi a primeira campeã do mundo vítima da Croácia.

Foi também na Copa de 98 que a Croácia de Davor Suker, artilheiro do torneio com 6 gols, perdeu para os anfitriões na semifinal, por 2 a 1, com gol na prorrogação. A derrota, porém, não entra na conta do histórico de partidas contra campeãs já Mundo já que, na época, os franceses ainda não tinham levantado a taça mais cobiçado do futebol.

Depois de vencer a Alemanha em 98, a segunda vítima dos croatas foi a Itália, em 2002, na Copa sediada na Coreia do Sul e no Japão. As duas seleções se enfrentaram na segunda rodada da fase de grupos, e a Croácia venceu por 2 a 1, de virada, com os dois gols sendo feitos nos últimos 20 minutos do jogo.

Apesar da vitória, os croatas não conseguiram a classificação para as oitavas no Mundial asiático. Na última rodada da primeira fase, a seleção europeia perdeu para Equador e facilitou o caminho para que Itália e México ficassem com as duas vagas do grupo.

As outras duas vitórias que a Croácia conseguiu contra campeãs mundiais aconteceram na Copa da Rússia, em 2018. A primeira na fase de grupos, contra a Argentina, na vitória por 3 a 0 construída com um belo arremate de fora da área de Modric.

A outra vitória aconteceu na semifinal contra a Inglaterra. A partida que valeu vaga para a final terminou com a vitória dos croatas por 2 a 1, com o gol decisivo sendo marcado na prorrogação.

BHistórico em Copas

1998: Argentina 1 x 0 Croácia (Fase de Grupos) e Alemanha 0 x 3 Croácia (Quartas de final);

2002: Itália 1 x 2 Croácia (Fase de Grupos);

2006: Brasil 1 x 0 Croácia (Fase de Grupos);

2014: Brasil 3 x 1 Croácia (Fase de Grupos);

2018: Argentina 0 x 3 Croácia (Fase de Grupos), Croácia 2 x 1 Inglaterra (Semifinal) e França 4 x 2 Croácia (Final).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte