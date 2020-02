Educação Diário de classe on-line e aumento de verbas para a merenda são novidades do ano letivo que começa nesta terça

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

O ano letivo de 2020 na rede estadual começa nesta terça-feira. Foto: Camila Domingues /Palácio Piratini O ano letivo de 2020 na rede estadual começa nesta terça-feira. (Foto: Camila Domingues /Palácio Piratini) Foto: Camila Domingues /Palácio Piratini

O ano letivo de 2020 na rede estadual começa nesta terça-feira (18) com novidades para os mais de 800 mil estudantes gaúchos. Além da implantação da Escola Gaúcha, que organiza a matriz curricular, e a utilização do Diário de classe on-line (Escola RS), que qualifica a gestão escolar, as instituições de ensino terão um aumento no repasse de autonomia financeira e na verba destinada à alimentação escolar.

Cerca de 85% das instituições de ensino, das 2,5 mil escolas estaduais, retornam nesta terça. As demais seguem calendário diferenciado devido à greve dos professores de 2019 e iniciarão o período letivo no decorrer de março.

Com uma previsão orçamentária de R$ 9,2 bilhões na área da educação para 2020, os valores de alimentação escolar quase dobram, passando de R$ 43 milhões para R$ 85 milhões – de R$ 4,3 milhões para R$ 8,5 milhões ao mês.

Em relação à quantia recebida pelas direções das instituições de ensino para manutenção e pequenas obras, o repasse anual passa de R$ 102 milhões para R$ 112 milhões (de R$ 8,5 milhões para R$ 9,3 milhões ao mês).

Conforme o secretário da Educação, Faisal Karam, o ano de 2020 será importante para a reorganização pedagógica e financeira da Educação no Estado. “A volta às aulas é um momento especial para todos. Estamos trabalhando para colocar a educação do Rio Grande no patamar que merece. Isso só será possível por meio de ações por parte do poder público e um trabalho integrado com toda a rede de educadores”, afirma.

Escola Gaúcha

Entre as dimensões propostas pela política da Escola Gaúcha, que se efetivará nas escolas já neste ano letivo, estão pontos referentes à formação integral dos estudantes, organização curricular, práticas pedagógicas, gestão educacional, valorização dos profissionais da educação, infraestrutura escolar, avaliação, financiamento e regime de colaboração com os municípios.

“A Escola Gaúcha, que é uma política de educação da Rede Estadual de Ensino, estabelece as orientações para os programas, projetos e demais ações que ocorrem nas escolas, de forma articulada, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação do Rio Grande do Sul”, explica o diretor do departamento de Educação, Roberval Furtado.

Aplicativo Escola RS

Dividido em três modalidades, o aplicativo Escola RS trabalha com públicos específicos, com o intuito de qualificar a gestão escolar e permitir que os pais acompanhem as atividades diárias dos filhos em sala de aula. Além disso, a ferramenta facilita a visualização de tarefas de gestores e alunos e o acompanhamento em tempo real da frequência e da rotina. Os módulos do aplicativo são Escola RS Professor, Escola RS Gestor e Escola RS Estudantes.

Recursos humanos

Para qualificar o quadro de recursos humanos, aperfeiçoando a gestão e dando agilidade à reposição de professores, o governo do Estado autorizou, para 2020, a renovação de 19.980 contratos temporários. Para aumentar o efetivo, ainda foram abertas mais de 5 mil vagas para professores e servidores da educação nas escolas estaduais. “Nossa expectativa é suprir com eficácia e agilidade as possíveis demandas que possam surgir ao longo do ano, não prejudicando os nossos estudantes” destaca o secretário Karam.

Transporte escolar

Referência no País na área, o Software de Gestão do Peate (Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar) utilizado pela Seduc (Secretaria da Educação) concentra, processa e dispõe de dados necessários à gestão do transporte escolar pelos municípios e pelo Estado, vinculando a cada rota, o veículo, o condutor, a escola, os alunos geolocalizados, a quilometragem percorrida e o valor. Em 2020, mais de 90 mil estudantes serão transportados em 463 municípios gaúchos.

Matrículas

Os estudantes que perderam todos os prazos para realizar a matrícula terão mais uma oportunidade: até o dia 31 de março, o gerenciamento das vagas será feito diretamente nas escolas da rede pública estadual.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Educação

Deixe seu comentário