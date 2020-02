Política Fazenda terá nova secretária municipal adjunta

A SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) terá nova secretária adjunta. Com a saída de Rogério Alves Rios, que deixará o cargo de adjunto da pasta nesta quarta-feira (19), para se dedicar a projetos pessoais, assume em seu lugar a chefe de Gabinete da Secretaria Liziane Baum. Ela já atuou como interina substituindo o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, quando em licença paternidade.

Liziane Baum é advogada e está na SMF desde 2017, quando ocupava o cargo de assessora jurídica. Formada em Ciências Jurídicas e Sociais, possui especialização e mestrado em Direito, pela PUCRS. Foi assessora em outros órgãos públicos e secretária da Fazenda de Viamão.

Rogério Alves Rios exercia a função de adjunto desde janeiro de 2017, a convite de Leonardo Busatto, com aval do prefeito Nelson Marchezan Júnior. Com vasta experiência em gestão financeira, trabalhou até 2015 como gestor do Tesouro Municipal, vindo da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado.

Ao lado de Busatto, liderou mudanças importantes no processo de reequilíbrio financeiro da Capital, como a redução de custeio em R$ 438,1 milhões em três anos, diminuição do déficit do Tesouro para R$ 67,8 milhões e a arrecadação de R$ 226,3 milhões com a recuperação da dívida ativa do Município.

Sua saída atende a pedido de Marchezan aos secretários no final de janeiro. O prefeito solicitou a quem tivesse interesse em se dedicar a outros projetos – eleitorais, profissionais ou pessoais – que se desligasse até o início de março, para que o governo se organize até o fim do ano.

“O trabalho do secretário adjunto Rogério Rios foi importante no caminho para ajustarmos as contas do Município. Agradeço por ter participado de nossa equipe e desejo sucesso em seu futuro profissional”, afirma Marchezan.

Em seu currículo, constam ainda 41 anos de serviços prestados ao Município e ao Estado. “Agradeço pela confiança do secretário Leonardo Busatto e do prefeito Marchezan, e pela oportunidade de ajudar na gestão de Porto Alegre”, afirma Rios.

