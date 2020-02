Porto Alegre Iniciada a revitalização da área do antigo Timbuka

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A partir de abril, a cidade passará a contar com mais uma área de lazer e contemplação junto ao Guaíba. A prefeitura deu início, no mês de janeiro, às obras de qualificação da Orla da Vila da Assunção, na avenida Guaíba, local onde funcionou o bar Timbuka. O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou as obras de revitalização na tarde desta segunda-feira (17), acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Marchezan disse que os trabalhos fazem parte da requalificação da Orla do Guaíba e explicou que a ideia é entregar o trecho junto com a reforma da Praça Araguaia. “Vamos melhorar o conforto de quem quer desfrutar deste espaço da cidade e assim beneficiar toda população e os nossos visitantes que passeiam por aqui e vêm admirar a paisagem”, afirma o prefeito.

Bremm afirmou que esta é mais uma iniciativa para qualificar os espaços públicos. “Estamos trabalhando em diversas frentes para tornar Porto Alegre uma cidade que ofereça espaços públicos de qualidade, incentivando que as pessoas caminhem pela cidade e usufruam do lago Guaíba e de tantos outros cartões postais, como a Redenção, o Largo dos Açorianos e o Parcão.”

As intervenções contemplam uma área de 2.362,30 m² e compreendem arquibancadas em concreto (96 m²), três novas escadas e demolição das existentes, duas rampas de acessibilidade, 458 m² de piso podotátil (piso diferenciado com textura e cor destacada, perceptível por pessoas com deficiência visual e baixa visão), instalação de 30 bancos, de oito lixeiras e de área de estar com aparelhos de ginástica (duas barras de alongamento, barras paralelas, barra horizontal e prancha de abdominais). Além disso, o local irá receber 1.457,00 m² de piso em concreto nos passeios, novo guarda-corpo, 732 m² de grama catarina e a recuperação da alvenaria de granito (95 m²).

Os recursos, estimados em de R$ 415 mil, são provenientes de TCAP (Termo de Conversão de Área Pública), firmado com a empresa R. Correa Engenharia, por empreendimento na avenida Otto Niemeyer. As obras estão sendo executadas pela RSVB Empreendimentos Ltda, contratada pela R. Correa.

Histórico

O bar Timbuka ocupava uma área de preservação permanente junto ao Guaíba e não possuía alvará de funcionamento. A tramitação administrativa começou no início dos anos 90, quando houve tentativa de retirada espontânea. Sem acordo com o comerciante, foi ajuizada ação demolitória para que a edificação clandestina e irregular fosse retirada do local. Em 10 de abril de 2008, o prédio foi demolido.

