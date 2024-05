Porto Alegre Prefeitura atende mais de 700 animais de estimação resgatados de enchentes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Serviço atente "pets" perdidos ou acompanhados de seus tutores. (Foto: Julio Ferreira/PMPA)

Localizada na Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre, a Unidade de Saúde Animal Victória (Usav) atende no momento mais de 700 bichos de estimação perdidos em meio às enchentes ou resgatados com seus tutores em abrigos emergenciais da prefeitura. O serviço deve ser solicitado pelo telefone/whatsapp (51) 98137-3164.

A coordenadora do Gabinete da Causa Animal, Fabiana Ribeiro, explica que os bichinhos são oriundos de regiões bastante afetadas por inundações, como os bairros Arquipélago (ilhas do Guaíba) Humaitá (Zona Norte). Comunidades indígenas igualmente estão na lista.

Os mais de 600 “pets” que acompanham seus tutores nos abrigos emergenciais são alimentados, recebem vermífugo e exames veterinários, além de microchipagem. Se ainda não foi feita castração, esta é providenciada.

Já os perdidos (ao menos 130 no momento) passam por castração, microchipagem e permanecem hospedados por 30 dias, à espera de devolução. Ou adoção.

Equinos

Desde o final de abril, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) resgatou 11 cavalos e três búfalos em zonas inundadas da capital gaúcha. A estatística inclui três equinos recolhidos nesta semana em trecho da avenida Sertório no bairro Santa Maria Goretti (Zona Norte).

A operação conta com o apoio ao Batalhão de Aviação da Brigada Militar, encarregada provisoriamente da guarda destes animais. Atualmente, 31 cavalos estão sob acolhimento de um abrigo da EPTC para essa finalidade, no bairro Lami (Zona Sul) e que proporciona alimentação adequada, medicação e microchipagem.

Os cavalos permanecem em segurança na unidade para posterior devolução aos tutores ou entada em processo de adoção. “Apesar de parte do terreno ter sido comprometida pela chuva, há campo suficiente no abrigo, com 26 mil metros-quadrados”, garante a prefeitura.

A Equipe de Fiscalização de Veículos de Tração Animal (EFVTA) da EPTC não resgata animais de grande porte dentro de áreas alagadas. Nesses casos, deve ser acionado o Corpo de Bombeiros (telefone 193) ou Defesa Civil (199).

No caso de cavalos abandonados ou em situação de maus-tratos, é importante que a denúncia seja encaminhada por meio da Central de Atendimento ao Cidadão (telefone 156, opção 1) ou do número 118. O serviço funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, incluindo feriados. Se o fato for constatado, o animal é recolhido.

(Marcello Campos)

2024-05-09