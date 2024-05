Porto Alegre Lixo retirado de Porto Alegre tem a BR-116 como caminho alternativo para aterro sanitário

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Logística tem caráter provisório, devido à enchente na BR-290. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre adotou a rodovia BR-116 como caminho alternativa para conduzir o lixo da cidade a um aterro sanitário em Minas do Leão (Região Carbonífera). Mediante parceria com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), a medida é motivada pela enchente que bloqueia a BR-290.

A rota foi testada na quarta-feira (8) e 15 carretas com resíduos já realizaram o trabalho. Antes disso, a Estação de Transbordo do bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste da capital) chegou a acumular cerca de 6 mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares.

“Ainda não estamos conseguindo enviar o volume ideal de resíduos ao aterro devido a bloqueios noturnos na estrada, mas estamos empenhados em melhorar a performance e reduzir o acúmulo de material no transbordo”, ressalta o diretor-geral do órgão, Carlos Hundertmarker.

O trajeto tradicional das carretas até o aterro de Minas do Leão é de 113 quilômetros. Já a caminho provisório totaliza 141 quilômetros, passando pela RS-040, RS-118, BR-290, desvio pela BR-116 e novamente BR-290.

Recolhimento

As coletas de lixo orgânico e de outros rejeitos por meio de contêineres de rua, bem como o sistema domiciliar porta-a-porta e a seletiva (recicláveis) são mantidas nas partes da cidade sem inundação, desde que haja acesso seguro pelos garis. Essa é a garantia da prefeitura.

Tem sido notada, porém, a ocorrência de vários pontos de lixo acumulado em vias públicas dos mais variados bairros, em agravamento a um problema já existente antes dos impactos da cheia do Guaíba.

“Há a possibilidade de eventuais atrasos no serviço”, ressalva o DMLU, vinculado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb). “Em alguns bairros ou parte de algumas localidades atingidas pela inundação não há possibilidade de coleta no atual momento, por impossibilidade de circulação de caminhões e trabalhadores.

Atualmente, estão inacessíveis para coleta os bairros São Geraldo, Floresta, Navegantes, Humaitá, Arquipélago (região das Ilhas) e Vila Farrapos. Já em outros o serviço é parcial: Menino Deus, Centro Histórico, Cidade Baixa, Ponta Grossa, Praia de Belas e as orlas da Assunção, Tristeza, Ipanema, Guarujá, Lami e Belém Novo.

(Marcello Campos)

