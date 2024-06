Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre envia mais de 65 mil cadastros ao Auxílio Reconstrução

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Deste total 61.290 cadastros estão aptos a receber o benefício. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A prefeitura de Porto Alegre já encaminhou mais de 65 mil dados de famílias para o benefício do Auxílio Reconstrução do governo Lula.

Deste total 61.290 cadastros estão aptos a receber o benefício. Agora, essas pessoas habilitadas devem acessar o site do governo federal e validar suas informações.

Preferencialmente, o Registro Unificado deve ser feito via plataforma on-line disponível no site da prefeitura.

O Registro Unificado oferece opção, desde sábado (1º), para edição de informações pelos cadastrados no sistema. O botão, localizado na parte debaixo do site, permite corrigir dados enviados. Ao acessar o site do governo federal e constatar inconsistências, o usuário pode retificar diretamente no portal as informações.

Há, ainda, locais físicos, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Confira abaixo endereços e horários:

Das 8h30 às 17h

– Terminal Triângulo – avenida Assis Brasil, 4320;

– Complexo Cultural Esportivo da Bom Jesus e Centro de Referência da Juventude – rua Marta Costa Franzen, 101;

– Casa dos Conselhos – avenida João Pessoa, 1110, esquina com Venâncio Aires;

– Estação Cidadania da Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião, 5250;

– Estação Cidadania Restinga – rua Arno Horn, 221;

– Associação Comunitária Parque dos Maias (Acopam) – rua Gamal Abdel Nasser 562;

Das 9h às 17h

– Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – avenida Princesa Isabel, 1.115;

Das 12h às 18h

Shopping Praia de Belas – avenida Praia de Belas, 1181 – 1º piso.

