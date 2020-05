Rio Grande do Sul Diário Oficial do Estado publica decreto que institui o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Conforme o governador Eduardo Leite, o distanciamento controlado prevê quatro níveis de restrições, representados por bandeiras nas cores amarela, laranja, vermelha e preta Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Conforme o governador Eduardo Leite, o distanciamento controlado prevê quatro níveis de restrições, representados por bandeiras nas cores amarela, laranja, vermelha e preta. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O Diário Oficial do Estado publicou decreto que institui distanciamento controlado no Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (11).

O Decreto 55.240, de 10 de maio 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, institui o distanciamento controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras providências.

O distanciamento controlado prevê quatro níveis de restrições, representados por bandeiras nas cores amarela, laranja, vermelha e preta, que irão variar conforme a propagação da doença e a capacidade do sistema de saúde em cada uma das 20 regiões pré-determinadas.

O Rio Grande do Sul foi dividido em 20 regiões e cada uma será avaliada por meio de 11 indicadores consolidados em dois grandes grupos com pesos iguais na definição final: propagação (velocidade do avanço, estágio da evolução e incidência de novos casos sobre a população); capacidade de atendimento (capacidade de atendimento e mudança da capacidade de atendimento).

O monitoramento das diferentes regiões é acessado em https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

