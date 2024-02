Notas Brasil Dias Toffoli suspende multa da Novonor, antiga Odebrecht

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli suspendeu o pagamento de multas da empreiteira Novonor, nova denominação do Grupo Odebrecht. A Odebrecht se comprometeu a pagar multa de R$ 8,5 bilhões aos Estados Unidos e à Suíça para que fossem suspensas todas as ações que envolviam a empreiteira e a Braskem, uma das empresas do grupo.

