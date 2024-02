Notas Brasil Petrobras reduz preço do gás natural em 2%

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

A Petrobras reduziu, nessa quinta-feira (1º), o preço do gás natural vendido pela estatal às distribuidoras em 2%, em média. Segundo a empresa, os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais dos preços do produto. De acordo com a petrolífera, as referências foram uma queda de 3,6% do petróleo e uma depreciação de 1,5% do real frente ao dólar.

2024-02-01