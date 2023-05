Futebol Dicas de como mitar no Cartola em 2023

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Quer saber como mitar no Cartola 2023? Veja as nossas dicas e pontue mais no Cartola FC!

O Cartola é um fantasy game de futebol bastante popular no Brasil, no qual os jogadores formam times com jogadores reais e pontuam de acordo com o desempenho dos atletas ao longo das 38 rodadas do Brasileirão.

Para os usuários que desejam se destacar no Cartola em 2023, existem algumas dicas importantes que podem fazer a diferença rodada após rodada.

Você está querendo saber como ganhar no Cartola e ficar na frente dos seus amigos na sua liga favorita?

Então esse conteúdo vai te ajudar demais, pois aqui vamos te dar boas dicas de como mitar no Cartola em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro 2023.

Como mitar no Cartola 23: dicas

O Brasileirão começou com mais uma oportunidades dos fãs de futebol jogarem o fantasy game que é sensação no Brasil inteiro. O Cartola FC, produto da Globo, existe há mais de 10 anos e conquistou uma legião de apaixonados nos últimos anos.

Para jogar Cartola, basta ter uma conta na Globo. Depois, é necessário escalar seu time todas as rodadas para acumular pontos em dinheiro fictício. Quem fizer mais pontos a cada rodada ganha prêmios.

Aqui, nós vamos te ensinar táticas e macetes para vencer no Cartola FC. Dessa forma, você conseguirá analisar melhor a rodada e começará a dar seus palpites com mais qualidade.

Bora para as dicas!

Analise todos os jogos da última rodada

Para você mitar no Cartola, é necessário analisar toda a rodada. O jogador que você quer escalar foi bem nos jogos de ontem ou da última rodada? Ele tem uma frequência boa de pontuação?

Isso é primordial para que você saiba como mitar no Cartola 2023. Portanto, analise o perfil do atleta que você quer escalar para que possa ter uma boa pontuação geral.

Escolha um bom goleiro

O goleiro é um jogador crucial no Cartola, já que a sua performance pode impactar diretamente na pontuação da equipe. É importante escolher um goleiro que esteja em boa fase, que defenda muitas bolas e que jogue em um time com boa defesa. Além disso, é preciso analisar o adversário, buscando evitar confrontos contra times muito ofensivos, o que pode dificultar a vida do goleiro.

Aposte em laterais que apoiam o ataque

Os laterais são jogadores que podem ajudar muito na pontuação do Cartola, especialmente aqueles que apoiam o ataque com frequência.

Esses jogadores têm mais chances de cruzar bolas para a área e de participar de jogadas que podem resultar em gols ou assistências. Por isso, é importante ficar de olho em laterais que atuam em times ofensivos e que tenham boas médias de cruzamentos por partida.

Valorize jogadores que cobram faltas e pênaltis

Outra dica importante para quem quer mitar no Cartola em 2023 é valorizar jogadores que cobram faltas e pênaltis. Esses jogadores têm mais chances de marcar gols e de dar assistências, além de pontuarem com as faltas sofridas e com as defesas do goleiro adversário.

Por isso, é preciso ficar de olho nos times que têm bons cobradores de falta e pênalti, escolhendo jogadores que tenham boas médias nesses quesitos.

Fique atento às rodadas com clássicos e jogos decisivos

Por fim, é importante ficar atento às rodadas com clássicos e jogos decisivos, já que esses jogos costumam ser mais difíceis e imprevisíveis. Nesses casos, pode ser interessante escalar jogadores que tenham um histórico de boas performances em jogos importantes e que tenham um perfil de jogo mais aguerrido e competitivo. Além disso, é preciso levar em conta o histórico recente dos times, analisando os resultados e o desempenho dos jogadores nas últimas partidas.

Analise as odds das casas de apostas

Sabia que analisar as odds e probabilidades das casas de apostas pode te ajudar no Cartola FC?

As casas de apostas esportivas são uma boa maneira de você saber se um time é favorito a marcar. Analisando as probabilidades que os sites de apostas oferecem, você consegue escalar melhor o seu time.

Uma boa ideia, é analisar, por exemplo, as odds da Pixbet, um dos sites mais confiáveis do meio e que patrocina times como Flamengo e Corinthians.

Como jogar Cartola

O Cartola FC é um jogo online de futebol onde os jogadores formam um time virtual com jogadores do Campeonato Brasileiro e marcam pontos de acordo com o desempenho desses jogadores nas partidas reais.

Aqui está um passo a passo de como jogar o Cartola FC:

Primeiro, você precisa se cadastrar no site oficial do Cartola FC. O cadastro é gratuito e pode ser feito através de uma conta no Facebook ou preenchendo um formulário com seus dados pessoais.

Após o cadastro, você terá que criar o seu time. É possível escolher o nome do seu time, o escudo e as cores que representarão a sua equipe.

O próximo passo é escolher os jogadores para o seu time. Você tem um orçamento limitado para selecionar jogadores de diferentes posições (atacantes, meio-campistas, defensores e goleiros) de acordo com os seus valores no mercado.

Um jogador do seu time deve ser escolhido como o capitão. O capitão recebe o dobro de pontos no final da rodada, por isso é importante escolher um jogador que possa ter um bom desempenho na partida.

Depois de selecionar os jogadores e escolher o capitão, você precisará definir a escalação do seu time para a rodada. É possível escolher um esquema tático e alterar a formação até o momento do fechamento do mercado.

Durante as partidas, os jogadores do seu time irão pontuar de acordo com o seu desempenho no jogo real. É importante acompanhar as partidas para ver como os seus jogadores estão se saindo.

Ao final da rodada, os pontos dos jogadores são somados e o resultado é divulgado. Os jogadores são ranqueados de acordo com a pontuação e são premiados os melhores jogadores.

Então agora vamos fechar nosso conteúdo.

Visão Geral

O Cartola é um game que atrai cada vez mais jogadores no Brasil. Para quem deseja se destacar no jogo em 2023, é importante seguir algumas dicas simples, como analisar as partidas, escolher um bom goleiro, apostar em laterais que apoiam o ataque, valorizar jogadores que cobram faltas e pênaltis ficar atento às rodadas com clássicos e jogos decisivos e também saber analisar as odds dos sites de apostas.

Com um pouco de estratégia e análise, é possível mitar no Cartola e conquistar boas pontuações ao longo do Brasileirão Série A.

Curtiu o conteúdo? Esperamos que ele possa te ajudar a ganhar no Cartola FC!

Tamo junto.

