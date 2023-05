Futebol Presidente da CBF pode aumentar até junho o prazo de espera por Ancelotti para ser técnico da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Ednaldo Rodrigues admitiu ampliar o prazo do anúncio do comandante do Brasil devido à reta final das competições europeias. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue sem uma definição do novo treinador da Seleção Brasileira. O favorito para assumir o cargo é Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Em entrevista ao canal Bein Sports, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, admitiu ampliar o prazo do anúncio do comandante do Brasil devido à reta final das competições europeias.

“Gostaria de chegar ao final de maio falando que está certo esse treinador ou aquele, mas não é assim. Temos duas datas Fifa em junho, mas temos finais de competições como o Campeonato Espanhol, dia 10 de junho a final da Champions. Temos acompanhado, o radar está ligado para não fazer qualquer abordagem em uma disputa de competição”, disse.

“Todos perguntam e verificam sobre o Ancelotti, seja no aeroporto, seja no estádio… Perguntam: ‘E aí, vem quando? Está aguardando?’. Tudo no futebol é como se fosse para ontem para o torcedor, para a imprensa, mas estamos fazendo tudo dentro do nosso tempo, nada de uma forma precipitada. Gosto de ouvir também as opiniões contrárias”, continuou o mandatário.

Além disso, Ednaldo Rodrigues afirmou manter a ética no processo de negociações. Portanto, o fato de Ancelotti ter contrato com o clube espanhol até junho de 2024 e já ter dito publicamente que deseja cumprir o vínculo dificultaria a vinda do comandante italiano. Entretanto, segundo o presidente, a CBF está aguardando por uma reunião para uma possível mudança de ideia.

E o plano B?

A entidade partirá para um “plano B” caso as conversas não avancem.

“Procuro ser bastante ético. Não tenho como abordar nenhum treinador que tenha contrato com algum clube. Temos procurado ser pacientes e aguardar o tempo certo para fazermos uma conversa, uma reunião. E isso participando também quem preside o clube e tem contrato diretamente”.

“A partir do momento que recebermos a sinalização de que é uma vontade dele também, partiremos para conversar preparados para o que pode ser: um sim ou um não. A partir dali que vamos ter um plano B”, finalizou.

Por fim, o Real Madrid entra em campo nesta reta final da temporada 2022/23 no próximo sábado, contra o Osasuna, a partir das 17 horas (de Brasília), pela grande decisão da Copa do Rei. Ademais, enfrenta o Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões, previsto para os dias 9 e 17 de maio, e ainda faz mais cinco jogos pelo Campeonato Espanhol. As informações são da CNN.

