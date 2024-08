Grêmio Diego Costa é avaliado no Grêmio e Braithwaite faz primeiro treino pelo clube

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Jogadores treinaram na quinta-feira (1º) e podem viajar com a delegação para Curitiba para enfrentar o Athletico-PR no domingo (4)

O Grêmio se aproxima de decisões importantes e o técnico Renato Portaluppi contará com reforços de peso para sequência de jogos na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Diego Costa está perto de voltar ao time após se recuperar de lesão muscular e Braithwaite fez seu primeiro treino com o resto do elenco. Os dois devem integrar a delegação para os próximos quatro jogos fora de Porto Alegre.

Enquanto briga para se afastar e não voltar a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Grêmio tem no calendário de agosto o jogo de volta das oitavas de final Copa do Brasil e dois duelos das oitavas da Libertadores. A série de jogos tem Athletico-PR em Curitiba como visitante, Corinthians no Couto Pereira, Cuiabá na Arena Pantanal e Fluminense no Maracanã, respectivamente.

A comissão técnica do Grêmio também ganha mais alternativas para a sequência. Diego Costa não atua há quase dois meses, já que se lesionou no dia 8 de junho, e a preparação física trabalha para ter o camisa 19 para o duelo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (7).

Para Braithwaite, a situação é um pouco mais embaixo. Para estrear pelo Grêmio, o jogador precisar ser regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e passar por avaliação da comissão técnica do clube.

A avaliação dos preparadores do Grêmio é que Braithwaite chegou a Porto Alegre em boas condições físicas e pronto para treinar. Nesta semana, o dinamarquês começou a trabalhar com os novos companheiros de equipe e agora Renato vai decidir como utilizá-lo. A última vez que Braithwaite entrou em campo foi dia 23 de junho. Mesmo que o dinamarquês e Diego Costa não tenham condições de jogar já contra o Athletico-PR neste final de semana, os dois devem viajar com a delegação gremista. O Grêmio enfrentará maratona de quatro partidas fora do Rio Grande Sul com viagens diretas e, portanto, não volta a Porto Alegre. Braithwaite, ele não vai poder atuar no duelo de volta da Copa do Brasil, contra o Corinthians. O jogador não foi inscrito antes do primeiro jogo e o regulamento não permite que ele entre durante a disputa das oitavas de final. Nesta sexta-feira, ele será apresentado oficialmente no clube. Além de Diego Costa e Braithwaite, outro jogador que pode aparecer como novidade na delegação é o chileno Aravena. O atacante recém-contratado ficou em Porto Alegre enquanto o Grêmio estava em São Paulo, e a tendência é que ele viaje para Curitiba. Renato Portaluppi comanda os treinos de sexta-feira e sábado (3) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Amanhã, o Grêmio embarca para Curitiba, onde terá dois jogos em sequência no Couto Pereira.

